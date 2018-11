Chofer maneja micro con su mujer: Ella padece Alzheimer y no tiene con quién dejarla

El caso de una pareja de adultos mayores ha causado conmoción pues, debido al avanzado Alzheimer que ella padece y los pocos recursos que tienen, él la lleva todos los días a su trabajo como chofer de un microbús en la región de Coquimbo.

Fresia Farías tiene 65 años y le detectaron Alzheimer hace cuatro. Su pareja, Mario Núñez (71), la acompaña siempre, pero debe ganar dinero para subsistir.

"Yo la he cuidado solo, pero se me ha hecho muy pesada la situación (...) hay veces que me dan ganas de autoeliminarnos", dijo el hombre al diario El Día.

Núñez se levanta cada mañana a las 5:30, hora en que también despierta a su señora. Luego de ello trabaja manejando un bus por La Serena y Coquimbo, con ella como copiloto, entre 10 a 12 horas diarias.

"Haga frío o calor, o como sea que esté el clima, tengo que levantarla. A mí me da pena hacerlo, porque la veo durmiendo y no quisiera. Le pongo su ropa, le lavo los dientes, tengo que llevarla al baño y limpiarla cuando hace sus necesidades porque ella no es autónoma para hacerse sus cosas", relató.

El caso se hizo conocido mediante redes sociales, donde una usuaria del bus denunció las precarias condiciones en que vive la señora Fresia. La publicación fue compartida casi dos mil veces.

Núñez confesó que el estado del Alzheimer en su pareja es muy avanzado. Muy pocas veces está lúcida, por lo que debe estar siempre atento a sus cuidados: "Yo llego a esta casa y no converso con nadie, perdí mi vida social, no escucho música, no veo televisión, solamente me dedico a ella y a tratar de que se duerma para yo poder descansar por lo menos una media hora mientras está en su cama. Ese es nuestro día a día".

"Se me ha caído de la micro, a veces va durmiendo o le da frío, tiene ganas de ir al baño y debe hacer en un tarro", reveló.

Su intención es internarla en un hogar especializado de lunes a viernes. Para ello hizo un llamado a las autoridades, a quienes ha acudido antes pero no ha obtenido respuestas satisfactorias.