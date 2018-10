Fallo: Mineduc debe entregar libros especiales a alumnos con discapacidad visual

La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó al Ministerio de Educación a entregar textos diseñados especialmente para alumnos con discapacidad visual, al acoger un recurso de protección presentado por la agrupación Acaluces.

La decisión fue tomada de forma unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, al establecer el "actuar arbitrario e ilegal" del Mineduc al no entregar íntegramente los textos de estudio para los estudiantes con necesidades especiales.

En el fallo se indica que el actuar es "ilegal, pues, la recurrida, no ha dado cumplimiento a la normativa que lo obliga proveer los recursos educativos y es arbitrario, por cuanto también ha discriminado de manera negativa al no proveer íntegramente la dotación de textos de estudios para los estudiantes con necesidades especiales, quienes no han recibido para este año 2018 sus textos de estudio, (...) afectando de esta forma su educación".

"La excusa de la recurrida -quien reconoce el actuar impugnado por este recurso- de no contar con los medios económicos suficientes y que además el procedimiento de adaptación e impresión de los textos a las necesidades especiales de los recurrentes es extenso y complejo, a juicio de esta Corte, no cumple con el test de razonabilidad, por cuanto corresponde al Estado de Chile, que es contra quien se recurre en definitiva, proporcionar los medios económicos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que por la Constitución y las leyes le fueron impuestas, lo que en el caso concreto no se hizo", destacaron.

De esta manera, al acoger el recurso, el Mineduc deberá entregar lo antes posible los textos requeridos para los alumnos con necesidades especiales.