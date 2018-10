Polémica causó "chiste" racista en Diario El Día de Coquimbo

Polémica ha causado la publicación de un chiste con connotación racista en la edición de este martes del Diario El Día, uno de los periódicos más importantes de la Región de Coquimbo.

En la página 3 del diario se publicó una caricatura firmada por Gai y titulada "Estampas campesinas", la que iba acompañada por un texto: "Tengo varios haitianos en mi campo y son bien aplicados. Y como hasta los pájaros se han dado cuenta, puse un espantapájaros ad hoc".

Abajo de esta sección de humor aparece un texto del periodista Abraham Santibáñez, profesor de ética y ex presidente del Colegio de Periodista, sobre el aporte de los inmigrantes al país.

En conversación con Cooperativa, Santibáñez aseveró que "lo que usted me dice es una brutalidad, no porque haya una contradicción con lo mío, sino que la esencia del cuento me parece pésimo".

"Creo que el tema de los inmigrantes en Chile, por alguna razón que se escapa y ciertamente es por el gran número de los que han llegado últimamente, especialmente haitianos, pero también venezolanos y también de otros países de América del Sur, nos ha sorprendido mucho a los chilenos, porque no estábamos acostumbrados, sobre todo por el tema de la raza o del color, como usted lo quiera llamar, porque cuando eran rubiecitos parece que no nos molestaban tanto", dijo.

"A mí me parece lamentable cualquier mofa que se haga de cualquiera de ellos, sobre todo los haitianos", manifestó.

Desde la publicación no han realizado comentarios durante esta jornada.

El "humor" del diario El Día de La Serena. Martes 29 octubre 2018. 🙄 pic.twitter.com/W8nSVjuGA2 — Pablo Mirlo (@P_Mirlo) 30 de octubre de 2018

El chiste racista del diario El Día de La Serena es puro descriterio editorial y una muestra más de que avanzamos un paso y retrocedemos dos. pic.twitter.com/EjBZ5l8ilh — Ignacio Iriarte (@IgnacioIriarte) 30 de octubre de 2018

📌 Racismo | Diario El Día 📌

Hoy 30 de Octubre @eldia_cl incluyó una viñeta de "humor" ofensiva y racista hacia la población haitiana viviendo y trabajando en nuestra región.

¡Los medios deben promover integración, respeto e inclusión de nuestras comunidades!

😠🤬😠🤬😠🤬😠 pic.twitter.com/VFVSBn0S4R — Territorio La Serena (@RDLaSerena) 30 de octubre de 2018