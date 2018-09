Alcalde mapuche: No tengo esperanzas con el Plan Impulso Araucanía

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien preside la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, reconoció en Cooperativa que no tiene mayores esperanzas respecto al "Plan Impulso Araucanía", que Sebastián Piñera presenta este lunes en la Región.

"Por todo lo que sabemos nosotros, este anuncio es bastante débil (...) La verdad es que yo no tengo muchas esperanzas. He tratado de ser bien prudente y espero equivocarme, pero la verdad es que no tengo esperanzas en este anuncio", dijo Reinao a El Diario de Cooperativa.

"Aquí en la Novena Región existe un problema político, que tiene que resolverse en primera instancia. Después vamos a ver lo económico, pero si este Plan Impulso no incorpora la participación política de los procesos colectivos, donde nosotros debemos ser parte, es muy complejo resolver la problemática; va a ser un anuncio más", advirtió el jefe comunal, que rechazó la idea de las cuotas de candidatos indígenas que -según ha trascendido- contempla la iniciativa, en desmedro de los "escaños reservados".

"Las cuotas no han sido exitosas"

"En los países modernos, los países más avanzados, los escaños reservados son la única vía de participación política. Lo otro, las cuotas que se han hablado, no es posible. Eso lo han llevado los países que no tienen voluntad política de poder insertar a los pueblos originarios en la participación", señaló.

"Las cuotas se han implementado y en ninguno de esos países ha sido exitoso. Yo creo que hay que copiar lo que ha sido exitoso en el mundo, no podemos seguir inventando algo que pudiese funcionar en Chile", dijo Reinao.

En minutos, PPiñera despega a Temuco. Hoy se lanza Plan Impulso Araucanía... dos claves concretas, aparte d reactivación económica: medidas políticas... cuotas o escaños reservados para pueblos originarios? Reconocimiento constitucional... sin plurinacionalidad? @Cooperativa — Patricio Andrade (@expatodelagente) 24 de septiembre de 2018

"País plurinacional"

El alcalde también lamentó que -según se prevé- el Gobierno no quiera reconocer a Chile como un Estado plurinacional.

"Nosotros creemos que este país es plurinacional e intercultural (...) La realidad es ésa; yo no sé cuál es tanta resistencia o tanta ignorancia que se llega a pensar que no es posible" reconocer la plurinacionalidad; dijo, admitiendo que "la fórmula (para ello) sí hay que trabajarla".

En definitiva, "se ha generado una gran expectativa en torno al anuncio, pero a mí me suena complejo entender lo que se ha trabajado. Yo valoro los esfuerzos del ministro (de Desarrollo Social Alfredo) Moreno", aseguró Reinao, pero teme que si se hace algo similar a lo ya efectuado en el pasado, el Plan no tenga "ningún efecto".