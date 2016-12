Carabineros investiga ataque incendiario por posible ajuste de cuentas en Tirúa

Carabineros investiga la quema de una máquina skindder que se registró durante la madrugada de este viernes en el patio de casa en el sector La Palestra, comuna de Tirúa.

Hasta ahora se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas, pues la maquinaria pertenece a empresario del rubro forestal que está imputado por delitos tributarios vinculado al robo de madera, defraudando al fisco en cerca de 2.000 millones de pesos.

Si bien el incidente se produjo cerca del fundo La Campana -de propiedad de Forestal Arauco-, en el sector en el que se registró el siniestro no habitan comunidades en conflicto.

El gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro, explicó a Cooperativa que "como no tenemos claridad -a partir de los hechos que han ocurrido en otras ocasiones, el lugar donde ocurrió, no hay faenas en ese lugar, no pertenece a empresas-, hace presumir que necesitamos mayores antecedentes para establecer qué fue lo que ocurrió y la motivación".

Carabineros se encuentra en el lugar investigando el incidente.