Caso Huracán: Arresto domiciliario para ex jefe de inteligencia de Carabineros

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados para el ex jefe de inteligencia en La Araucanía, mayor (r) Patricio Marín Lazo.

Finalizada la audiencia de formalización de cargos, Marín Lazo hablo con Cooperativa, a quien señaló sentirse "con tranquilidad y, por supuesto, esperando en todo momento cooperar con la investigación y, como dije anteriormente, respetando la resolución".

Según el ex mayor de Carabineros, tiene la "tranquilidad de que no he cometido" y de que "creía plenamente que lo que se me había planteado a través del señor (Alex) Smith".

El ex jefe de inteligencia además defendió al ex director de Inteligencia de Carabineros, el general (r) Gonzalo Blu y aseguró que se sintió "engañado" por el "profesor" Álex Smith.

"Yo me considero inocente, por supuesto porque tengo la convicción de que es así. Mi general Blu es tanto o más inocente que yo. Él también creyó plenamente en lo que el señor Smith decía que podía hacer", aseguró.

Respecto al funcionamiento del programa Antorcha, Marín Lazo reiteró que "para nosotros funcionó, yo vi como funcionaba, otros oficiales también vieron como funcionaba y esto es así".

Sobre las acusaciones que lo han calificado como un hombre "peligroso", el ex jefe de inteligencia de la zona, aseguró que "ellos tendrán que hacerse cargo de sus palabras, nosotros estamos preocupados de nuestra defensa".