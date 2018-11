Celestino Córdova inició nueva huelga de hambre exigiendo retiro del "Comando Jungla"

El machi Celestino Córdova inició una nueva huelga de hambre, exigiendo el retiro del "Comando Jungla" del territorio mapuche.

Córdova, que se encuentra recluido en la cárcel de Temuco condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay a 18 años de presidio, hizo llegar una carta a la Dirección Regional de Gendarmería y al alcaide del penal.

En la misiva además exige que se haga justicia tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca esta semana en un operativo policial.

Ésta es la tercera huelga de hambre que realiza el machi desde que se encuentra condenado. Las dos primeras las desarrolló en exigencia de que Gendarmería autorizara la salida a su Rewe, y que depuso solo cuando el Gobierno garantizó que se le permitiría realizar el rito por 48 horas.

TEMUCO:

Machi Celestino Córdova, anunció el inicio de huelga de hambre en apoyo a la familia de comunero, Camilo Catrillanca, muerto en operativo del Comando Jungla en Ercilla.@Cooperativa #CooperativaAM pic.twitter.com/iXHnQkQQRv — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) November 16, 2018

Obispo de Temuco pide diálogo es momentos de "crispación"

En tanto, el obispo de Temuco, Héctor Vargas, quien presidió la comisión asesora para la región durante el Gobierno de Michelle Bachelet, llamó al diálogo en el marco de la tensión que se vive en la zona tras la muerte del comunero mapuche.

Consultado sobre si esta situación afecta al Plan Impulso Araucanía que promueve la Adminiustración Piñera, manifestó que "es de esperar que no sea así".

"Entiendo que los ánimos están muy crispados por la situación que se está viviendo, no es un momento fácil", reconoció, "pero ayer -sostiene- conversando con don Marcelo, el papá del peñi que falleció, me decía que más allá de toda esta angustia, dolor y sufrimiento, me decía que ellos están muy abiertos a conversar todos los temas".

"(Él) siente que debería haber todavía una mayor escucha respecto de ellos, acerca de todo lo que se vive allá", complementa, frente a lo cual Vargas resalta que "esa es la actitud que debiéramos tener todos".

Asimismo, respecto a las manifestaciones que se vivieron el jueves a nivel nacional, con incidentes graves en algunos casos, apunta que prefiere ver el "lado positivo", de que hay un gran interés por la Araucanía, el que espera sea permanente.

Y sobre el Plan Araucanía, llamó al Gobierno de Piñera a que priorice aquellas propuesta que puedan dar respuestas concretas a los anhelos del pueblo mapuche y los habitantes de la región.