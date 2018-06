"Comando Jungla": Gobierno presenta fuerza policial antiterrorista para La Araucanía

El Presidente Sebastián Piñera presenta la tarde de este jueves en la Región de La Araicanía a la fuerza policial antiterrorista denominada "Comando Jungla", conformada por 80 funcionarios de Carabineros que se prepararon en Colombia y Estados Unidos para combatir la violencia rural en la zona.

Este grupo, que genera rechazo por parte de comunidades mapuche y parlamentarios de oposición, se desplegará en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, y en la provincia de Arauco y la comuna de Alto Biobío.

Huenchumilla: "Anuncio terrorífico"

El senador DC por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, cree que en este asunto "hay una suerte de esquizofrenia del Gobierno, porque por un lado llama a grandes acuerdos nacionales y por otro cada vez que viene a La Araucanía viene a hacer anuncios terroríficos".

"No me parece a mí que mientras conversamos, por un lado, por otro lado venga con el garrote. No puede haber un acuerdo nacional si el Gobierno tiene un doble estándar, un doble discurso", afirmó el parlamentario.

"Anoche estuve conversando con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, una muy buena conversación; entonces, que al día siguiente de esa conversación con un ministro venga el Presidente y diga todo lo contrario, a mí no me parece que sea una manera seria de conducir el país", añadió el legislador.

Presidente Piñera presentará el “comando jungla”, policía antiterrorista en la macrozona. 80 funcionarios de Carabineros que se especializaron en la selva colombiana y en USA @Cooperativa pic.twitter.com/E3XGQ9X9h4 — Patricio Andrade (@expatodelagente) 28 de junio de 2018

Felipe Kast: "Bienvenido"

Desde el oficialismo, el también senador por la región Felipe Kast (Evópoli) comentó que "todo lo que sea trabajar para devolverle la paz y la seguridad a la región, dentro del estado de derecho, es bienvenido".

"Aquellos que quieran ocupar eslóganes porque se ocupa a las fuerzas del orden, simplemente es no entender el mandato constitucional que tiene, no solamente el intendente, sino que también el Presidente de la República, por lo tanto, yo veo que acá, conjunto con eso, el trabajo de inteligencia es fundamental", agregó.

En su visita a la Región de La Araucanía, Piñera también se reunió con lonkos y machis, incluido Aniceto Norín, quien enfrentó una condena por terrorismo.