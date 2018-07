Coordinadora Arauco Malleco se adjudicó tres atentados incendiarios en La Araucanía

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en conjunto a sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT), se adjudicó tres atentados incendiarios contra empresas forestales que dejaron 11 máquinas destruidas.

Mediante una declaración publicada por el medio Werkén.cl, el colectivo indicó que la ORT Nagche Pelontraru reivindicó el ataque del pasado 19 de junio en contra de una faena forestal perteneciente a Bosques Cautín, en un predio en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, lo que dejó como resultado dos máquinas incendiadas.

Mientras que la ORT Ankanamun se adjudicó el ataque durante la madrugada del 29 de junio al fundo "El Engaño", de Carahue, que dejó seis máquinas destruidas y también el incendio de tres máquinas en el fundo "San Alberto" registrado este lunes en la comuna de Carahue, ambas faenas pertenecientes a Forestal Mininco.

En el comunicado, la agrupación cuestionó la creación del "Comando Jungla", calificada como la "nueva guardia paramilitar de la industria forestal, las hidroeléctricas y las demas inversiones capitalistas que depredan nuestro Wallmapu".

Queda clara "la postura del Estado de salvaguardar a cualquier costo los intereses empresariales en los territorios en conflicto. Por lo tanto, las últimas acciones desarrolladas por nuestros Weichafe, también se enmarcan en una respuesta digna y combativa a esta amenaza fascista de la derecha gobiernista", indica el escrito.

"Dejamos en claro que frente a tal incitación al odio, al racismo, discriminación y la violencia histórica llevada a cabo estos últimos días por este gobierno de turno, reafirmamos nuestra posición de no dar ni un paso atrás en las justas luchas de reivindicación territorial por la autonomía y la liberación nacional de nuestro pueblo", añade el texto.

Además, la CAM recalca que no cederán ni transarán "en la propuesta de la reconstrucción de nuestra nación, y nuestro compromiso es dar continuidad con voluntad inquebrantable en la lucha por la recuperación de nuestros derechos políticos y territoriales. Sepa nuestro pueblo que como Weichafe no nos dejaremos amedrentar".

El comunicado completo de la CAM

A nuestro pueblo nación Mapuche, a la opinión pública nacional e internacional. Los ORT nagche Pelontraru y ORT Ankanamun, de la Coordinadora Arauco Malleco CAM, comunican lo siguiente:

Kiñe: Como ORT nagche Pelontraru reivindicamos la acción de sabotaje realizada el 19 de junio en contra de una faena forestal perteneciente a Bosques Cautín, en un predio en la comuna de Lumaco; lo que dejó como resultado 2 máquinas incendiadas.

Epu: Como ORT Ankanamun nos sumamos a la resistencia con las siguientes acciones incendiarias; del día 29 de junio en la madrugada en el fundo "El Engaño" de Carahue, dejando como saldo 6 máquinas destruidas. A su vez, reivindicamos la acción de resistencia del 2 de julio, que dejó como resultado 3 máquinas incendiadas en el fundo "San Alberto" en la comuna de Carahue. Ambas faenas pertenecientes a forestal Mininco.

De esta forma dejamos en claro que la industria forestal y cualquier inversión capitalista en esta zona serán objetivo de resistencia de nuestro ORT.

Küla: Que el nuevo gobierno de derecha que lleva adelante la añeja política de "el garrote y la zanahoria", por una parte, busca desperfilar y silenciar la lucha de nuestro pueblo a través de la coaptación de seudodirigentes y organizaciones serviles (yanaconas) y, por otra, se profundiza la ocupación colonial a través de la represión, criminalización y militarización hacia el movimiento autónomo mapuche más consecuente. Ejemplo de esto es la creación y estreno del "Comando Jungla", que en los hechos representa la nueva guardia paramilitar de la industria forestal, de las hidroeléctricas y las demás inversiones capitalistas que depredan nuestro Wallmapu; quedando en claro la postura del Estado de salvaguardar a cualquier costo los intereses empresariales en los territorios en conflicto. Por lo tanto, las últimas acciones desarrolladas por nuestros Weichafe, también se enmarcan en una respuesta digna y combativa a esta amenaza fascista de la derecha gobiernista.

Meli: Dejamos en claro que frente a tal incitación al odio, al racismo, discriminación y la violencia histórica llevada a cabo estos últimos días por este gobierno de turno, reafirmamos nuestra posición de no dar ni un paso atrás en las justas luchas de reivindicación territorial por la autonomía y la liberación nacional de nuestro pueblo. No cederemos ni tranzaremos en la propuesta de la reconstrucción de nuestra nación, y nuestro compromiso es dar continuidad con voluntad inquebrantable en la lucha por la recuperación de nuestros derechos políticos y territoriales. Sepa nuestro pueblo que como Weichafe no nos dejaremos amedrentar.

Kechu: Hacemos un llamado al movimiento Mapuche autonomista, a las diversas comunidades en resistencia de los distintos Butalmapu, a avanzar a través del control territorial en la recuperación del territorio ancestral. A luchar de manera autonomista y revolucionaria por la liberación nacional de nuestro pueblo nación Mapuche y a no dejarse amedrentar ni intimidar por el enemigo histórico, representado por la oligarquía y sus lacayos.

¡¡Libertad al lonko Facundo Jones Huala!!

¡¡Machi Celestino Córdova a su rewe fewla!!

Fuera forestales, hidroeléctricas y toda inversión capitalista del territorio Mapuche!!

Por territorio y autonomía

¡¡Amulepe taiñ weichan!!

¡¡Weuwaiñ. Marrichiwew!!

ORT – CAM.