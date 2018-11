Ercilla: Profesora relató asalto con encapuchado y un hacha

Dos días después, finalmente entregó su testimonio una de las profesoras asaltadas en Ercilla, situación que provocó un operativo policial donde falleció el comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En conversación de manera anónima con CNN Chile, la mujer detalló cómo fue el momento del robo y expresó que cuando se enteró del desenlace se sintió "culpable".

La docente contó que el momento del robo ocurrió "cuando aparece del lado derecho un joven, un hombre, un sujeto encapuchado, gritándonos muy feo, con muchos garabatos".

"Traté de mirar para atrás y había uno con un hacha y ahí veo que habían otros más. A mi colega de atrás, de repente sentí un griterío, que me gritaba que la ayudara y yo en el suelo y no la podía ayudar. Eran muy agresivos", contó, y agregó que eran cuatro atacantes.

"Me sentí culpable"

La mujer además expresó que una vez que se enteraron de la situación se sintió responsable.

"Entonces nos informan que hay un comunero herido y que le habían disparado en la cabeza. Yo me sentí tan mal, lloraba y lloraba porque sentía que era por mí culpa. Yo me sentía muy culpable, de que por mi culpa esté pasando todo esto, yo no tenía la dimensión de qué había ocurrido", manifestó al canal.

Según la profesora, los hechos de violencia son algo normal en la comunidad de Temucuicui: "Allá todos los días hay un tipo de guerrilla. Escuchamos en nuestra escuela disparos todos los días".

"Me da rabia que no nos crean"

Durante esta jornada el Colegio de Profesores regional manifestó que no habían podido dar con ninguno de los docentes afectados, y que nadie les había podido comunicar "quiénes son", lo que dio pie a una serie de especulaciones.

"Me da pena y rabia que no nos crean, que hablen de un montaje", dijo la misma mujer en otra entrevista con Canal 13, en la que no quiso referise a si era capaz de reconocer a los atacantes.