Fiscalía declaró prófugo a uno de los imputados por el caso Luchsinger Mackay

Tres de los imputados fueron detenidos en su hogar y un cuarto no fue encontrado pero se presentó sólo en la cárcel de Temuco, mientras que no se hallaron rastros de Tralcal.

Uno de los 11 acusados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, Juan Tralcal Quidel, fue declarado prófugo por la Fiscalía, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) no hallara rastros de su persona cuando concurrió a detenerlo para regresarlo a prisión.

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió el pasado 30 de diciembre revocarles el arresto domiciliario total a Tralcal y otros cuatro imputados y decidió que debían volver a la cárcel.

Por ello, según publica La Tercera, el viernes la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI llevó a cabo la orden de detener a los acusados, logrando la aprehensión de tres de ellos y de una cuarta persona que se presentó por sí sola en la prisión, mientras que Tralcal no fue encontrado en su hogar.

"Tralcal no estaba en su domicilio. Según la información que dieron sus familiares, se había ido a trabajar al norte y en este momento está incumpliendo la medida cautelar, por lo que tiene una orden de detención pendiente", informó el fiscal de Temuco, Roberto Garrido.

El persecutor explicó que si bien la condición de prófugo se da normalmente después de cierto tiempo de no ser encontrado y entrar a un registro nacional, lo que aún no ha pasado, aseguró que "en términos más simples, (Tralcal) lo está. De hecho, él debía estar en su casa y no estaba".

Tralcal habría abandonado su casa entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, y según vecinos se trasladó hasta la zona norte de la Región de La Araucanía para recoletar frutas y así reunir dinero para poder pagarles a sus abogados, por lo que las unidades policiales de la PDI en todo el país están en alerta para dar con su paradero.