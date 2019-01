Gobernador de Malleco: Hay indicios de participación de terceros en muerte de lonko

El gobernador de Malleco, Víctor Manoli, aseguró que "hay indicios" de participación de terceros en la muerte del lonko Juan Mendoza, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 31 de diciembre en Ercilla, Región de La Araucanía.

"Fue encontrado sin vida al interior de un predio de la comunidad Juan Collío, cercana al domicilio. Esa investigación fue entregada inmediatamente a la PDI, quienes en conjunto con la Fiscalía están acelerando los procedimientos para poder definir la razón y la causa de muerte", indicó.

Y precisó: "Sí hay indicios que dicen que hay participación de terceras personas en esta muerte, lo que ha nosotros nos interesa resolver y dilucidar a la brevedad el caso".

ERCILLA:

Familiares están a la espera de conocer el informe de la autopsia del lonko Juan Mendoza Lebu, quien fue encontrado muerto en un camino rural con diversas lesiones. El fallecido era padre y tio de comuneros asesinados en el wallmapu.@Cooperativa #Cooperativa2019 pic.twitter.com/MLzeiGh63k — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) 1 de enero de 2019

Además, siete predios forestales de Malleco se encuentran ocupados por comunidades indígenas, por lo que este miércoles se espera que se desarrollen nuevos desalojos.

Respecto a los comuneros de Ranquilco, que se mantienen al interior de la Municipalidad de Ercilla por cerca de una semana, el werkén Rodrigo Curipán responsabilizó al alcalde José Vilugrón de no querer dialogar.

"Venían con la intención de hacernos entrega de una carta explicativa que enviaba el alcalde José Vilugrón con la intención de poder profundizar el asunto, pero mediante un documento. Consideramos que eso no correspondía, por lo tanto, no lo recibimos porque consideramos que lo que se busca con eso es poder no llegar a una conversación", aseveró.

Curipán acusó que "este alcalde se ha preocupado principalmente de hacer eso, de buscar una forma de poder conseguir recursos diciendo de que en la zona hay muchos hechos de violencia, los cuales tienen atemorizados a los funcionarios públicos que trabajan con él".

Mientras que gremios productivos y forestales de la zona pidieron suspender la entrega de beneficios a comunidades mapuche de Malleco.