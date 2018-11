Hernán Larraín: Catrillanca pareciera no tener ninguna vinculación con el asalto

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló este lunes que el comunero mapuche Camilo Catrillanca "parece" no haber tenido participación en el asalto a profesoras que originó el operativo policial que terminó con él muerto la semana pasada, en la comuna de Ercilla; episodio al que se refirió además como "aparente asesinato".

El secretario de Estado participa junto a los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, Carlos Montes (PS) y Haroldo Brito, respectivamente, en un conversatorio con escolares de la Región Metropolitana.

En esta instancia, alumnas del Liceo Rosa Ester Alessandri le preguntaron a Larraín por el rol del Poder Ejecutivo en su trato al pueblo mapuche y, en consecuencia, la muerte de Catrillanca.

En su respuesta, el titular de Justicia habló de un "aparente asesinato" y de "errores" de Carabineros con un desenlace "trágico".

"Hubo también una persecución y de ahí se originó el tiroteo que finalmente le costó la vida a este joven, que pareciera no tener ninguna vinculación con el hecho del asalto y robo de esos vehículos", manifestó el secretario de Estado.

"Aparente asesinato"

Larraín ratificó que la investigación de la muerte de Camilo Catrillanca apunta a un "aparente asesinato", sumándose a lo indicado en la víspera por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien habló de un presunto homicidio.

"Se han elaborado ya tres procesos que se están desarrollando para averiguar qué es lo que pasó ahí: el asalto a los profesores, el asesinato -aparentemente- de este joven Catrillanca y la obstrucción a la justicia, porque un carabinero que tiene como misión grabar lo que se está haciendo, pero después destruye lo grabado, lo que hace es impedir que se haga justicia", aseveró el ex senador UDI.

Larraín agregó que "lo que ha ocurrido al interior de Carabineros nos tiene a todos muy preocupados, porque si bien (Carabineros) es una policía seria, profesional y responsable, ha cometido errores".

En otro momento de la actividad, el ministro dijo esperar que este hecho "trágico" sirva para realzar con mayor urgencia la necesidad de un avance en la integración del pueblo mapuche.

"Se dijo que tenía antecedentes penales, hubo un error grave"

Además, sobre las cuestionadas declaraciones del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, Larraín dijo que Catrillanca no tenía antecedentes penales y que fue un error haberlo señalado.

"Se dijo que este joven Catrillanca tenía antecedentes penales y no los tenía. Lo que tenía era antecedentes judiciales porque había sido formalizado por la receptación de un vehículo. Eso no es un antecedente penal. Creo que hubo un error grave", aseveró.

El ministro Larraín recalcó que "no va a quedar posibilidad alguna de ocultamiento dada la preocupación que hay, así que el único camino es la verdad total le cueste la pega al que le cueste".

UDI: "Todo el mundo es general después de la batalla"

Lo ocurrido en Ercilla fue el tema central del comité político ampliado de este lunes, donde la postura de Chile Vamos es una sola: Que el Gobierno ha actuado de forma eficiente.

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, defendió al llamado "Comando Jungla", siendo enfática en que -a su juicio- hay violencia terrorista en la zona.

Consultada sobre si se realiza algún mea culpa por haber confiado en la versión de Carabineros, la líder gremialista aseguró que "todo el mundo es general después de la batalla".

"Acá uno no puede partir de la base de que la información que te entregan no es la correcta y la gracia está en apenas se supo que había información que no era la correcta se tomaron las medidas para poder castigar esto, porque lo que no puede pasar es que se entregue información que no corresponde y por eso nosotros creemos que el Gobierno actuó no solo de buena manera, sino que, además, de manera extremadamente eficiente y rápida", manifestó.

Mientras que el timonel de RN, Mario Desbordes, llamó a la oposición a comportarse tal como lo habrían hecho siendo Gobierno.

"Aquí hay que ser responsables, cuidadosos y la irresponsabilidad de salir de inmediato haciendo juicios con la finalidad muchas veces de causarle un daño al Gobierno de turno. No voy a caer en ella y espero que la gente que está en oposición hoy haga lo que hizo cuando era Gobierno, pida lo que pidió cuando era Gobierno y actúe como actuó cuando era Gobierno", señaló.

Recalcó que "eso es lo responsable en un democracia seria, lo demás es una chabacanería a la que yo no estoy de acuerdo".