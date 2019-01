Las hortaliceras mapuche que han realizado protestas durante los últimos meses no llegaron a acuerdo con el alcalde de Temuco, Miguel Becker (RN), quien insiste en sacarlas del centro de la ciudad y llevarlas a vender sus productos a otros sectores. "No hay acuerdo, no hay más reuniones tampoco, pero vamos a seguir en el centro de Temuco, como lo hemos hecho hace tiempo", dijo a Cooperativa Yolanda Llanquitur, dirigente de las trabajadoras, quien admitió que el riesgo de desalojo es inminente. "El alcalde no entiende que somos mujeres mapuche, nos ha tratado de que andamos disfrazadas, pero vamos a seguir resistiendo. Tenemos que seguir trabajando, es un derecho", advirtió otra hortalicera, Melina Millanao.

