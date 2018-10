Jorge Luchsinger Mackay lamentó que los comuneros mapuche Luis y José Tralcal sigan en libertad, pese a haber sido condenados a 18 años de cárcel por el atentado incendiario en el fundo La Granja-Lumahue, en la comuna de Vilcún el año 2013.

Luchsinger reaccionó luego de que la Policía le informara que los Tralcal no han podido ser notificados para que vuelvan a la cárcel, debido a que no fueron encontraron en sus domicilios.

"Siempre hablé del apoyo, de la logística que tienen estas personas... No me extraña (que no los hayan encontrado), lo que sí me extraña es que se haya demorado tanto el procedimiento", dijo Luchsinger, que dijo creer que ambos, seguramente, huyeron del país y podría ser necesaria una orden de captura internacional.

El pasado 10 de octubre la Corte Suprema acogió la solicitud de nulidad de los tres últimos condenados en segundo juicio y quitó el carácter terrorista al delito, pero mantuvo los 18 años de cárcel para José y Luis Tralcal, y cinco años de libertad vigilada para, José Peralino.