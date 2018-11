Ministerio Público designó a la Unidad de DDHH de la Fiscalía para investigar muerte de comunero

El Ministerio Público confirmó la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca registrada este miércoles por la tarde en la comuna de Ercilla.

Se trata del persecutor Roberto Garrido, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de La Araucanía, quien llevará adelante las indagatorias por esta causa.

La mencionada unidad investiga entre otras causas la muerte del comunero Alex Lemún y las lesiones graves del menor Brandon Hernández Huentecol.

En tanto, "la arista relacionada con el delito que afectó a 3 profesoras que fueron despojadas mediante intimidación de sus vehículos seguirá siendo tramitada en un curso separado, por el equipo investigativo de la Fiscalía de Alta Complejidad que realizó las primeras diligencia", detalló la Fiscalía regional.

En tanto, el fiscal Roberto Garrido comentó que "el Ministerio Público ha decidido separar la investigación por un robo con intimidación de la muerte de un comunero ayer (miércoles) en la comunidad Temucuicui. Esta investigación desde las primeras diligencias ha estado integrada por fiscales de la Unidad de Derechos Humanos y se ha decidido que esta unidad siga investigando la muerte del comunero producida el día de ayer".

"Estamos trabajando con la Brigada de Homicidios en concreto y con el Laboratorio de Criminalística de la PDI para poder esclarecer absolutamente los hechos que significaron el deceso de esta persona", agregó el persecutor.

Ministro Chadwick entregó la versión del Gobierno

Poco antes, el ministro del Interior Andrés Chadwick habló por primera vez, a nombre del Gobierno, de la muerte del comunero mapuche, señalando que este hecho derivó de un episodio de delincuencia común.

Según explicó el secretario de Estado, todo se originó en un asalto contra cuatro profesoras de la escuela Santa Rosa de Ercilla a las que les robaron sus vehículos, los cuales fueron sustraídos por tres delincuentes que se dieron a la fuga.

Tras ello, Carabineros inició una persecución "con apoyo aéreo de un helicóptero y con las fuerzas terrestres" hasta que los sujetos ingresaron a la comunidad de Temucuicui y se internaron en sus caminos rurales, comentó el ministro.

"Según la información que los tres vehículos robados fueron localizados en Temucuicui y, según Carabineros, al aproximarse el grupo territorial que iba en la persecución, próximos al lugar donde estaban los autos robados se encontraron con barricadas y debieron enfrentar disparos desde distintas localidades produciéndose un intercambio de disparos entre la fuerza policial y las personas que hacían uso de armas de fuego", dijo Chadwick.

"En ese momento estaba ahí un tractor, que según la información, iba con dos personas. Una de las balas alcanzó a un joven que iba en el tractor, el joven Camilo Catrillanca, dándole muerte producto de la acción de ese disparo", añadió.

Chadwick lamentó el deceso

"Lamentamos profundamente la muerte del joven Camilo Catrillanca, no queremos y esperamos que nunca muera un joven cualquiera sea su origen, su lugar o circunstancias, producto de hechos de violencia", enfatizó.

El ministro recalcó que "estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, en un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito común que nada tiene que ver con las situaciones del conflicto que se han vivido en la zona rural derivada de lo que se ha llamado el conflicto mapuche. Es un delito común".

El titular de Interior aseveró que el principal compromiso es esclarecer los hechos a la brevedad posible y para ello "Carabineros, por disposición de su mando y por requerimiento de este ministro, está colaborando en plenitud con la investigación que lleva adelante la Fiscalía".

Ministro rechazó comparaciones

Asimismo, el ministro rechazó las comparaciones por la reacción del Gobierno en este caso en que demoró más de 12 horas después del hecho a diferencia del caso Luchsinger Mackay, cuando el Gobierno, que también liderado por el Presidente Piñera, viajó a la zona para acompañar a los familiares.

"No me parece adecuado hacer comparaciones, son situaciones que nada tienen que ver con el origen de las personas ni con que pertenezcan o no al pueblo mapuche. Son situaciones delictuales diferentes y por lo tanto las comparaciones están demás", sostuvo.

Las visiones encontradas del ministro Moreno por el Plan Araucanía

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, manifestó en una entrevista radial que la instalación del Plan Araucanía -proceso que él lleva adelante- se complica con lo ocurrido con Camilo Catrillanca, ya que sostuvo que lo clave es la confianza entre las distintas partes y que este tipo de hechos hacen más difíciles las cosas.

No obstante, después en La Moneda planteó todo lo contrario: "Esto no solamente detiene lo que estamos haciendo, al contrario, es la justificación. La implementación del Plan Araucanía todos sabemos que es una situación la que tenemos ahí hace mucho tiempo que es muy compleja y esa es la razón por la cual el Presidente ha puesto a La Araucanía como primera prioridad".

Desde la oposición, dirigentes del Frente Amplio entregaron una carta en La Moneda pidiendo a Andrés Chadwick el retiro del Comando Jungla y la renuncia del intendente de La Araucanía, Luis Mayol.