Presidenta Michelle Bachelet llegó este viernes a Región de La Araucanía

La Presidenta Michelle Bachelet llegó este viernes -por quinta vez en su segundo mandato- a la Región de La Araucanía para visitar las comunas de Cunco y Puerto Saavedra.

Este viaje se da justo en medio de la polémica desatada por la Sofofa que acusó que en la zona no impera el Estado de Derecho.

"Alguna gente se preguntaba por qué había decidido venir hoy día acá. Primero porque había decidido venir el 26 de diciembre y el terremoto de Quellón hizo que tuviera que cambiar el destino e ir allá, y cuando estuvimos en el desayuno del 5 de enero con el alcalde nos pusimos de acuerdo en venir a visitar las obras, tanto las casas como el hospital", explicó.

Y aseguró estar "muy contenta de concretar por fin esta visita y ver directamente cómo avanza Cunco".

La Mandataria llegó acompañada de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y de los parlamentario PPD Jaime Quintana y Eugenio Tuma.

Quintana respondió a las declaraciones del ex Presidente Sebastián Piñera, asegurando que "son declaraciones tremendamente graves para un ex Presidente de la República, porque él sabe perfectamente qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que los distintos poderes en este país son autónomos, investigan como corresponde".

"Otra cosa, que él quisiera probablemente, es que el Ejecutivo hiciera algo distinto, el ejecutivo hace lo que está en la esfera de sus atribuciones, ni más ni menos", dijo.

Visita fue respuesta a interpelación

Para el diputado por la zona José Manuel Rojo Edwards (RN), esta visita es una respuesta del Gobierno a la interpelación al ministro Fernández.

"El primer éxito de la interpelación es que la Presidenta Bachelet vaya a la región, sin duda. Yo creo que la Presidenta Bachelet tiene que reunirse con las víctimas del terror en la región", indicó.

"La Presidenta viene a la región, después de todo lo que ha pasado y no tiene una palabra de aliento para las víctimas de la violencia, no hay ninguna referencia respecto a si hay Estado de Derecho o no, y si ella dice que existe Estado de Derecho, que vaya a los lugares donde hay problemáticas, que vaya a Cherquenco, que vaya a Ercilla, que vaya a Collipulli", aseveró Edwards.

"La región tiene un problema y la Presidenta no se está haciendo cargo del problema", recalcó.

A su vez, el diputado Jorge Rathgeb (RN) criticó que la Mandataria "nuevamente no va a estar en la zona más empobrecida, más postergada y que hoy día tiene mayor cantidad de cesantía que es la provincia de Malleco".