Profesora que sufrió asalto en Ercilla: Somos reales, no somos un invento, sí fue real

Una de las profesoras que sufrió el robo de su vehículo en la comuna de Ercilla el pasado miércoles, tras el cual surgió el operativo del "Comando Jungla" de Carabineros en el que falleció el comunero mapuche Camilo Catrillanca negó la tesis de un montaje policial afirmando a Cooperativa que "somos reales, no somos un invento".

En conversación con el periodista Diego Malverde, la docente comenzó relatando que "aparece un sujeto encapuchado, vestido de negro, con una escopeta y comienza a gritarnos que pare el auto, que nos bajemos, con groserías, con garabato, muy alterado, luego este mismo encapuchado se puso al frente mío gritando que entregara el auto, pero súper agresivo".

La mujer prosiguió la entrevista comentando que "lo hice que se calmara, después abrió la puerta, iba con mi cinturón de seguridad y no lo podía sacar, abrió la puerta, me apuntó con el rifle en la cabeza (diciendo) que me iba a matar si no me apuraba".

La profesora también recordó que "había uno con un hacha mientras escuchaba el griterío, a la profesora de atrás le quebraron el vidrio de su auto, la amenazaron que si no salía la iban a quemar, ella iba con los niños".

La afectada además narró que "lo que más hay son sentimientos: sentimientos de pena, de angustia, de mucho susto, no poder dormir, de impotencia de todo lo que vivimos. Es un dolor extremadamente grande de pensar que en nuestro país y en nuestras comunidades estén pasando estas cosas".

La docente también afirmó que "nosotros trabajamos con niños y es lamentable para nosotros sentir todo esto. Siempre estábamos con el miedo de que alguna vez nos iba a pasar, pero nunca pensamos que nos iba a ocurrir".

"No vamos a andar inventando cosas para salir en la prensa"

La profesora contó que decidió a hablar con los medios de comunicación "porque ninguna de mis colegas quiso dar ninguna declaración, solamente para defender nuestra integridad. Nosotras somos reales, no somos un invento, no sé si estoy arriesgando mi vida con esto, pero yo sólo quiero decir que sí fue real".

La docente también se refirió a los dichos del presidente del Colegio de Profesores en La Araucanía, quien dudó de la versión oficial de los hechos. "Le quiero decir a Jaime Quilaqueo que él tenía que haberse cerciorado primero, somos colegas, somos profesores, somos profesionales, nosotros no vamos a andar inventando cosas para salir en la prensa".

La profesora remató que "esto no puede seguir así, no puede seguir muriendo más gente, gente inocente, tanto para el lado de ellos como para nuestro lado, sigue sufriendo gente inocente que no tiene nada que ver en esto, es algo que todavía ni siquiera se entiende lo que quieren".

"Por la justicia y por ellos yo lamento lo que pasó, lo lamento mucho, me siento muy triste con eso, por la familia de este chico, porque también era papá y es un dolor muy grande para su madre", concluyó.