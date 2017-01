Sofofa responde a las críticas: En La Araucanía viven en una indefensión tremenda

"No quiero responder a esa reacción destemplada y desproporcionada", indicó.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, respondió a las críticas que ha recibido la agrupación que el Gobierno reaccionó de forma "destemplada y desproporcionada" al inserto del gremio empresarial que denunciaba que en La Araucanía "no impera el Estado de Derecho".

Von Mühlenbrock consideró "destemplada y desproporcionada" la reacción del Gobierno al "sacar en cara" los casos de colusión, al igual que los dichos del senador Alejandro Navarro quien manifestó que "la última vez que vi un inserto de la Sofofa se bombardeó La Moneda".

"No quiero responder a esa reacción destemplada y desproporcionada. Me quedo con la respuesta tan contundente que recibí de mucha gente que se sumó a nuestro llamado. Si algo tuviera que decir, diría que cuando estallaron los casos de colusión nos defendimos y los repudiamos, no nos quedamos en sacarle al Gobierno lo que pasa en La Araucanía", dijo el presidente de la Sofofa a El Mercurio.

Y agregó: "Lo mismo al ministro Fernández, que nos acusó de aumentar la incertidumbre. ¿Se puede generar más incertidumbre de la que ya vive la gente en La Araucanía, que no sabe si mañana le queman la casa, el camión o atentan contra su vida?".

"La Araucanía -añadió- es el tema más importante que tiene el país y como Sofofa tomamos el compromiso de que se conozca de Arica a Punta Arenas. Ese y ningún otro es nuestro objetivo: Hacer ver lo grave que es que la zona más pobre del país viva a diario este sufrimiento", afirmó.

Von Mühlenbrock expresó que "la cantidad de delitos contra las personas, contra los camioneros, las iglesias, no guarda relación con el número de personas presas o condenadas. La gente está viviendo en una situación de indefensión tremenda. ¿Qué pasaría si esta violencia sucediera en Santiago?".