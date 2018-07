Una casa y cinco máquinas destruidas tras ataques incendiarios en La Araucanía

Cinco máquinas forestales y una casa resultaron completamente destruidas durante la madrugada de este sábado luego de dos ataques incendiarios registrados en dos fundos ubicados en las comunas de Lautaro y Curacautín, en la Región de la Araucanía

Según los primeros antecedentes, los responsables dejaron lienzos en apoyo al machi Celestino Córdova, el único condenado en el caso Luchsinger Mackay.

(Foto: Crédito: Rocío Uribe)

Córdova está en huelga de hambre hasta que las autoridades le den permiso para ir a su tierra por dos días por motivos religiosos. "He tomado la decisión de dar hasta la vida si es necesario. Prefiero morir luchando en caso que no se me otorgue mi salida a mi rewe", afirmó.

Ambos ataques están siendo investigados por personal de la BIPE de Angol y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.