Autoridades de Chiloé lamentaron revocación del subsidio a transporte marítimo de carga

Las autoridades de Chiloé lamentaron la decisión del Ministerio de Transportes de revocar la licitación del subsidio al transporte marítimo de carga para las islas de las comunas de Quinchao y Quellón.

Esta decisión afectará a más de 4.000 mil personas que residen en islas del mar interior y sur del archipiélago y que sólo pueden transportar ganado y vehículos a través de barcazas, servicio que, sin este subsidio, cuesta sobre 300 mil pesos.

La diputada Jenny Álvarez explicó que "lo que hay hoy día es un cambio en las prioridades de inversión. No es verdad que no están los recursos para poder subsidiar al transporte de carga, que peleamos por mucho tiempo, que era una demanda sentida para los habitantes de las diferentes islas de la comuna de Quinchao y que hoy el Gobierno decide no financiar".

En la misma línea, el consejero regional Nelson Águila (DC) sostuvo que esta medida "es lamentable, porque uno ve como en Santiago se están comprando buses de última generación, con wi-fi, mientras tanto en las regiones donde la gente hace Patria frente a las condiciones tan difíciles para vivir no cuentan con un apoyo como corresponde del Estado de Chile".

Para Águila "es lamentable lo que está haciendo el Ministerio de Transportes, porque son varios golpes los que le ha dado a Chiloé".

Los alcaldes de la provincia de Chiloé realizan intensas gestiones para revertir esta decisión del Ministerio de Transportes.