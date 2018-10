Joven lleva cinco días desaparecido en Hualaihué

Cinco días lleva desaparecido Jordan Ignacio Gallardo Muñoz, de 22 años, un joven cuyo rastro se perdió el domingo en la comuna de Hualaihué, en la Región de Los Lagos.

Gallardo, según detalló la Brigada de Homicidios de la PDI, salió de Puerto Montt con destino a la comuna de la provincia de Palena donde compartiría con un grupo amigos.

El subprefecto de la Brigada de Homicidios de la PDI Fabián Silva afirmó que "el joven el pasado fin de semana viajó desde Puerto Montt a Hualaihué para participar de una actividad social y la madrugada del domingo salió en compañía de amigos, desde donde se pierde su rastro y es visto por última vez".

Carlos Gallardo, padre del joven, relató que "el domingo en la amanecida, como a las cinco de la mañana, me llamó y me dijo 'papá ven a buscarme que estoy perdido'. Me manifestó que se encontraba en un camino, y se había dirigido hacia un cerro con pura piedra, y acá no son caminos son sólo sendas y huellas".

Hasta ahora la búsqueda del joven está centrada en las inmediaciones de la localidad de Contao, sector poblacional pequeño, donde fue visto por última vez.

Pasadas las 09:30 horas de este jueves salió a ese lugar un equipo especializado en búsqueda del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, para unirse al rastreo del joven desaparecido.

Uno de los amigos de Jordan Gallardo publicó un video en su cuenta de Facebook para solicitar ayuda en el rastreo de la localidad, mostrando el sector donde se estima que podría estar el joven.