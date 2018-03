Puerto Montt: Denuncian que madre fue obligada a trabajar con su bebé en brazos en heladería

Usuarios de redes sociales denunciaron una insólita situación en una heladería de Puerto Montt, donde una mujer debió trabajar con su bebé en brazos, pues al regresar del período posnatal no tuvo opciones de acceder a una sala cuna.

"Insólito ver una mujer trabajando con su bebé en brazos", escribió la mujer que denunció los hechos tras comprar en el lugar.

De acuerdo con su relato, "cuando me acerco a preguntar el porqué, me cuenta que debía volver del posnatal y que su empresa aún no le soluciona el tema ni de sus vacaciones ni mucho menos la sala cuna".

Según la Dirección del Trabajo, este beneficio es de carácter irrenunciable para empresas con más de 20 mujeres: "la madre trabajadora que tiene un hijo menor de dos años, tiene derecho a gozar del beneficio de sala cuna previsto en el artículo 203 del Código del Trabajo".

Savory Chile, la empresa a cargo del local, se expresó a través de Twitter, diciendo que contactaron al lugar y exigieron que se corrigiera la situación.

"Condenamos enérgicamente este hecho. Hemos tomado contacto con la empresa administradora de esta franquicia para exigir medidas correctivas a la brevedad y evitar que vuelva a ocurrir situaciones de esta naturaleza", afirmaron.

"Pedimos disculpas por la lamentable situación denunciada en esta heladería. Estamos comprometidos con el respeto de los trabajadores y sus derechos fundamentales en toda nuestra cadena productiva, incluidos proveedores, empresas prestadoras de servicios y operadores externos", agregaron.