Puerto Montt: Micreros se van a paro este lunes

Los choferes de la línea Siete y de la empresa Transmontt, anunciaron que paralizarán sus servicios este lunes a contar de las 06:00 horas entre Alerce - Puerto Montt – Alerce, decisión que han tomado los conductores de ambas empresas porque quieren evitar conflictos en las calles por las disputas de pasajeros ante el rompimiento del acuerdo que había de circular por vías diferidas.

Con esta medida van a quedar sin movilización unas 20 mil personas que a diario usan ese servicio para ir al trabajo o a los diferentes colegios y casas de estudios superiores que están en Puerto Montt, considerando que Alerce es ciudad dormitorio.

Luís Hernández vocero de la Línea Siete, responsabilizó a Tito Gómez, presidente de la empresa Transmontt, por esta medida, "él no respetó el acuerdo de caballeros que había entre ambas líneas para no toparse en las calles y trabajar tranquilos", expresó.

Esta medida la acordaron los choferes de ambas empresas, "esto es histórico que no has hayamos unido como choferes de dos empresas que somos competencia, pero que no queremos andar peleando en las calles. No queremos andar botando los espejos, ni cruzando las micros en los paraderos y poniendo en riesgo a los pasajareos", afirmó Hernandez.

Desde la autoridad, fue imposible obtener una versión oficial si hay o no un plan de contingencia. En la municipalidad el encargado de Relaciones Públicas Marcelo Wiltson, dijo que no era resorte de ellos.