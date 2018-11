Joven acusa agresión y discriminación policial: "Por ser gay fui atacado"

Dos hermanos denunciaron una agresión de funcionarios de Carabineros tras ser detenidos la madrugada del sábado en Puerto Natales, Región de Magallanes, luego de estar compartiendo con amigos.

"Íbamos de regreso a nuestra casa por calle San Martín, con un amigo, cuando me quede atrás para buscar unos audífonos en mi mochila, y en eso aparecen los funcionarios policiales, me tiran al piso, me esposan y subieron a una camioneta", señaló a Cooperativa Fernando Pino Arancibia.

Agregó que avanzaron media cuadra, hasta la calle Carlos Condell, y ahí los efectivos detuvieron a su hermano y a la otra persona por hallarse en estado de ebriedad.

"Vi cómo a mi hermano lo tenían del cuello y lo estaban estrangulando, y en mi desesperación le di una patada al vidrio al vehículo. Ahí nos metieron a los tres a un furgón, pero a mi amigo no le hicieron nada y lo soltaron, pero le señalaron que quedaba en calidad de testigo", puntualizó el joven de 19 años.

Acotó que, luego de eso, a él, le comenzaron a dar golpes de pies y puños en su rostro y otras partes del cuerpo, además de gritarle epítetos homofóbicos.

"Nos movilizamos al hospital y cuando me bajaron me arrastraron del pelo desde el estacionamiento hasta la entrada. No nos revisó nadie, porque según los carabineros estábamos muy agresivos. Solo estuvimos cinco minutos ahí", continuó Pino Arancibia.

Añadió que posteriormente los llevaron a la comisaría, en donde continuaron los maltratos tanto físicos como psicológicos

"Nos metieron a un calabozo. Se mofaban de mí por ser homosexual, me decían que era un maricón y que los hombres no lloraban. Nadie nos leyó nuestros derechos y recién alrededor de las cuatro de la tarde, en el otro turno, se comunicaron con nuestra mamá", dijo la víctima.

Denuncia ante la PDI

El domingo por la noche, luego de ser dejados en libertad, Fernando y Cristóbal Pino Arancibia acudieron a la Policía de Investigaciones (PDI) para contar lo sucedido y prestar declaración.

Desde la PDI, el subcomisario Hugo Bruna, confirmó que ellos adoptaron el procedimiento y efectuaron la correspondiente constatación de lesiones y que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público, en donde esta mañana se ingresó una denuncia.

Fernando Pino dijo sentir temor tras lo vivido, y espera que se haga justicia y se tomen medidas contra los responsables.

"Creo que por ser gay fui atacado, y no es primera vez. Hace un tiempo también me sucedió lo mismo, pero en menor grado, y si ahora lo di a conocer es porque tengo miedo que hagan algo más grave", concluyó.