Faltan garantías medioambientales: La conclusión para rechazar proyecto acuícola en Cobquecura

Esta tarde la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble rechazó en forma unánime el proyectode centro de cultivo acuícola Noroeste de Punta Rinconada, que la empresa de Cultivos Pelícano pretende emplazar frente a Pullay, en las costas de Cobquecura.

El resultado de la votación fue unánime, once votos en contra y ninguno a favor, por parte de la comisión integrada por el intendente de Ñuble y los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones y el Servicio de Evaluación Ambiental.

El intendente de Ñuble Martin Arrau explicó las razones de esta votación, señalando que "el titular del proyecto no subsana los errores, omisiones e inexactitudes que puedan haber en el proceso, por lo tanto no podemos garantizar que no vayan a haber efectos indeseados sobre el medio".

La votación estuvo precedida por un acto cultural convocado por el Municipio de Cobquecura, en la explanada del edificio del Gobierno Regional de Ñuble, con participación de organizaciones defensoras del borde costero, pescadores artesanales, medioambientalistas, y vecinos de las comunas de Cobquecura, así como de otros puntos de la región.

El alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes señaló su satisfacción catalogando el resultado como histórico, pues las autoridades interpretaron el sentir de la comunidad. "Han entendido cuál es la situación nuestra, que es emerger hacia un futuro promisorio y no quedar en la miseria. Será un referente para otros proyectos que vayan ingresando al SEA de la nueva región", manifestó.

El seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño, indicó que si bien el titular del proyecto puede generar todas las acciones que estime convenientes, "nosotros nos hemos tratado de acoger a la ley y en relación a los mandatos que vienen del nivel central".