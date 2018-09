Confirman caso de Malaria en el hospital de San Fernando

El Hospital de San Fernando confirmó el ingreso y hospitalización de una paciente contagiada con la enfermedad de la malaria, lo que mantiene activo el "procedimiento de rigor correspondiente a este tipo de situaciones de contingencia", según informó el recinto médico a través de un comunicado.

El ingreso se registró este lunes 17 de septiembre a las 13:30 horas, a través del servicio de Urgencias, hasta donde llegó una paciente de nacionalidad venezolana, de 30 años, "con síntomas de fiebre de 40°C".

El comunicado agregó que la mujer llegó a nuestro país el jueves 13 de septiembre con antecedentes de paludismo, que padecía desde hace seis meses y con un historial de tratamiento durante 21 días, que "debió repetir por reactivación de la enfermedad".

La malaria le fue detectada a través de un hemograma, por lo que se le entregaron las indicaciones para contrarestar la enfermedad y se notificó a epidemiología regional de la Seremi de Salud de O'Higgins.

Durante esta jornada, el recinto de salud comunicó que la mujer se encuentra con una evolución favorable, hemodinámicamente estable, afebril, sin apremio respiratorio, ni otra sintomatología asociada y sin riesgo vital.

"Esta enfermedad no es contagiosa, les pido tengan calma y no generar pánico en la población porque esto se transmite por la picadura de un mosquito que no está en Chile, por lo mismo no debiéramos tener problemas. La paciente está bien y estable", indicó la directora del Hospital San Fernando, María José De Witt.

La explosión de la malaria en Venezuela y los casos en Chile

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la malaria o paludismo, como una "enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. Se trata de una enfermedad prevenible y curable".

La misma OMS, informó en abril de este año, que Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo. El organismo informó que durante el último año se reportaron más de 400 mil casos de esta enfermedad en ese país y que una de sus principales causas, es la reducción de las campañas de prevención que se llevan a cabo.

En Chile, durante agosto de 2017 las autoridades de Salud confirmaron un caso de malaria en San Antonio, donde la paciente también era de nacionalidad venezolana y tras el tratamiento correspondiente fue dada de alta. Mientras que en enero de este año, la Seremi de Salud confirmó otro caso en Los Ángeles. Esta vez, el afectado fue un hombre de 41 años, también venezolano, quien viajó desde la Amazonía a Chile.