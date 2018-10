Iquique: Suspenden prohibición de vender comida chatarra fuera de los colegios

Sin efecto quedó, durante la última sesión del Concejo Municipal de Iquique, la ordenanza que prohibía la venta de comida chatarra en cercanías de colegios y edificios públicos en la ciudad en la Región de Tarapacá.

La razón que dejó nula la ordenanza que el pasado 9 de mayo había sido aprobada por el mismo órgano edilicio, según el diario La Estrella de Iquique, fue que el equipo jurídico del municipio, a petición del alcalde Mauricio Soria, estudió el acuerdo y determinó que "no contaba con aplicabilidad y que podría generar problemas legales con aquellos vendedores ubicados afuera de los establecimientos públicos", indicó el medio.

Lo anterior debido a que la Ley 20.606, en su artículo 6, establece que dichos productos no se podrán comercializar, promocionar ni publicitar dentro de establecimientos de educación parvularia, básica y media, pero no considera a los que se encuentren fuera de los recintos.

Ante este argumento, los ediles aprobaron por unanimidad invalidar la ordenanza, que no alcanzó a entrar en vigencia. Dado esto, Soria presentó una nueva propuesta para regular la venta de alimentos "Altos en", incluyendo a los comerciantes ambulantes al marco legal que rige a los quiscos escolares desde junio de 2016, moción que sólo obtuvo dos votos.

"No es entendible"

El seremi de Salud, Manuel Fernández, reaccionó con preocupación: "No es entendible que, con todo el esfuerzo que estamos haciendo desde Salud, no se alineen otras autoridades para poder lograr que la población no tenga acceso a alimentos que son nocivos para la salud", expresó al rotativo.