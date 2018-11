"Justicia para Juanito": Mamá de niño que murió en piscina pública inició una cruzada

La madre del pequeño Juan Troncoso, quien falleció tras haber sido succionado por el filtro de una piscina en Iquique, exigió justicia para su hijo luego de que las autoridades levantaran la prohibición de funcionamiento del centro recreacional "Jatata", donde falleció el niño de 11 años.

Pamela Cerda, quien creó una página en Facebook para pedir que se mantenga cerrada la piscina de la Región de Tarapacá, escribió en la misma red social: "Tengo mucha pena y Rabia. Las autoridades (Seremi de Salud) han vuelto a autorizar el funcionamiento del resort donde perdió la vida mi hijo".

"Por culpa de estos negligente, nuestro hijo ya no esta con nosotros. Por su irresponsabilidad nunca más podré abrazar a mi hijo, nunca más podre tocarlo y verlo sonreí", expuso lamadre de Juanito.

Juanito, como le dicen sus seres queridos, falleció en la piscina donde el Seremi de Salud de la Región de Tarapacá comprobó que no tenía la rejilla de protección en el filtro, además de otras definciencias, por lo que cerró el recinto, sin embargo, el viernes volvió a abrir luego de que "Jatata" regularizara todas las observaciones.

Hoy, el seremi Manuel Fernández manifestó que "empatizamos con el dolor de la familia, no es menor, pero el rol de la autoridad sanitaria es establecer objetivamente si un establecimiento cumple o no cumple con las condiciones que exige el decreto correspondiente, y en ese contexto, ellos cumplieron con lo observado y, como autoridad sanitaria, no podemos mantener la suspensión al margen de lo que los tribunales y la justicia digan".

"Se hizo una última inspección el viernes, y lo que se exigía era seguridad, cierre perimetral, tomadores dentro de la piscina, los sistemas de succión, pero también de lo que debe haber fuera de la piscina, que al momento de los hechos no contaban ni con salvavidas, ni con enfermería, cosa que pudieran facilitar las maniobras de salvataje. Por eso se ha mantenido durante este tiempo la prohibición de funcionamiento", indicó la autoridad.

Por último, Fernández señaló que tres de cuatro piscinas fueron autorizadas para su funcionamiento al interior del centro recreacional Jatata; la que aún sigue clausurada debe regularizar su situación sanitaria.