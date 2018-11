Pozo Almonte: Vecinos en incertidumbre por restitución de viviendas

En la más completa incertidumbre se encuentran los vecinos del barrio de emergencia Paxhi Warmi, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, tras ser notificados de la restitución sus viviendas.

La noticia fue comunicada a tres familias a través de una resolución exenta emitida por la Gobernación del Tamarugal, en la cual se ordena la "restitución inmediata de la vivienda (...) propiedad de Serviu" en el plazo de 10 días hábiles.

En el acta de notificación, además, se autoriza hacer retiro de cercos, mediaguas y otros elementos de demarcación, facultando a Carabineros para "retirar todas las especies muebles que se encuentren en el inmueble, aún en el caso de no haber ocupantes".

"Esto es un desalojo"

Andrea Iribarren, dirigenta del barrio, manifiestó que dicha notificación es un eventual desalojo y que las razones que les entregaron para ejecutar dicha acción no son ciertas.

"Esta es una notificacion por desalojo. A nosotros nos entregaron el acta bajo el argumento de que las personas notificadas habían crecido socioeconómicamente, además de que se debía luz y agua, y resulta que uno de los afectados tiene todo al día. Nosotros verificamos y una de las notificadas todavía aparece en el 40 por ciento más vulnerable", señaló Iribarren.

Si bien Andrea y sus vecinos tienen claro que en algún momento deben hacer abandono de los terrenos, la dirigenta dijo que lo realizarán una vez que les llegue la ayuda que se les prometió y que aún no es concedida.

"Cuando llegó el delegado presidencial aquí nos dijo que íbamos a tener un tipo de subsidio o ayuda, que en este caso fue hacer el comité con la finalidad de agilizar los plazos, y no ha sido así. Con decirle que el director del Serviu hasta el día de hoy no nos quiere recibir", expresó la dirigenta.

El acta de notificación que fue entregado a una de las ocupantes del barrio. (Andrea Iribarren)

"Nunca se les notificó de un desalojo"

Desde la Gobernación del Tamarugal manifestaron que la notificación no fue un aviso de desalojo, si no, una "restitución inmediata del bien fiscal que se indica", y que las familias notificadas fueron instaladas en el barrio por ser casos de carácter social, no por ser damnificados del terremoto.

"Queremos aclarar que nunca se notificó un desalojo, menos el uso de fuerza pública. Estas pesonas, efectivamente, son casos sociales que a través de los informes se logró verificar que ya no están dentro del 40 por ciento más vulnerable, por eso es que por medio de esta notificación se les solicita restituir las viviendas, pero nunca se habla de desalojo, menos de usar la fuerza pública", manifestó el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar.

El plazo fijado para hacer abandono de los inmuebles fue de 10 días hábiles, situación que Tobar indicó que no son perentorios y que se están buscando las formas de ayuda a las familias.

"No son perentorios, o sea que, no por la llegada de esta notificación ellos deben entregarla sí o sí. Se solicitó la restitución pero accediendo a los beneficios de los distintos servicios ligados al tema y se están buscando todas las instancias para que la gente no quede en la calle", sostuvo el gobernador.

Sin embargo y hasta el cierre de esta edición, Andrea Iribarren señaló que "aquí la gobernación está faltando a la verdad porque ellos no nos están ayudando con ningún beneficio".

"Nosotros hablamos con Carabineros y nos informaron que no les ha llegado ningún oficio en donde se desista de la notificación", finalizó la dirigenta.