Concepción: Primer "Silicon Valley" chileno reingresó a Contraloría para evaluación

La Corporación del Parque Científico y Tecnológico (Pacyt) de la Universidad de Concepción, en la Región del Biobío, reingresó el proyecto a la Contraloría para que en esta oportunidad el organismo proceda a la toma de razón luego que en abril pasado objetara la inversión de fondos públicos en un terreno privado.

Durante seis meses se trabajó en la réplica para responder a ese y otros cuestionamientos.

Carlos Saavedra, rector de la casa de estudios, dijo que "este es un trabajo conjunto que se ha desarrollado tanto con la Intendencia como con el Ministerio de Obras Públicas a nivel regional, en particular con la dirección de arquitectura, trabajando con equipos de abogados para dar respuesta a dudas no explícitas o que se nos plantearon en la carta de no toma de razón en su momento".

Aldo Careaga, director regional de arquitectura del MOP Biobío, apuntó que "lo que hemos trabajado es darle cuerpo al funcionamiento del Parque Científico, esto es, darle un destino claro a todas las edificaciones que se van a proyectar en este loteo, eso implica hacer análisis topográfico, de uso de suelo, demostrarle a la Contraloría el tipo de edificio".

Añadió que "eso va asociado al modelo de negocio de la corporación, que también se ha estado trabajando y es uno de los documentos que se adjunta a la nueva presentación".

Ahora el órgano contralor deberá nuevamente analizar si las observaciones fueron subsanadas para autorizar la factibilidad de invertir fondos públicos en el denominado primer "Silicon Valley" chileno.