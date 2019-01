Edificio prohíbe subir bicicletas en ascensor y además dejarlas en el estacionamiento

Un céntrico edificio de Concepción vive una gran polémica luego de que la administración informara que está prohibido subir bicicletas al ascensor y, ahora, rechazara estacionarlas en el recinto que alberga oficina.

Se trata del Edificio Millenium 2, el que está ubicado en calle Angol 436, entre las calles Barros Arana y O'Higgins, a menos de 30 metros de la principal ciclovía que atraviesa la capital de la Región del Biobío.

Previamente se había prohibido subir bicicletas en los ascensores.





El jefe de la Oficina Ciudadana de la Bicicleta del Municipio de Concepción (OCBI), Andrés Vidal, manifestó que "nos preocupa esto porque finalmente no facilita que los ciclistas puedan hacer un uso adecuado del medio de transporte, sino que ponen trabas para que los usuarios opten por usar otro modo de transporte por sobre la bicicleta".

La oficinal municipal detalló además que existe otro caso en un edificio residencial ubicado en Cochrane con avenida Prat.

Ante este escenario, Vidal remarcó que "estas normas si bien atienden -quizás- a un sentir de la comunidad (...), están contra toda actualización de lo que hoy en Chile se está trabajando en pro del uso de la bicicleta".

Gobierno sigue con ciclovías

La tendencia de los últimos años apunta a fomentar el uso de la bicicleta como solución para tener una vida sana y además aportar a la descongestión de la ciudad; en eso el Gobierno invirtió en ciclovías y se estima que a 2020 se llegue a los 250 kilómetros de esta infraestructura vial en la región.

El seremi de Transportes del Biobío, Jaime Aravena, consideró como "una mala señal para incentivar el uso de la bicicleta y yo a lo que llamaría es que lejos de restringir o prohibir el acceso de la bicicleta demos todas las facilidades".

Por ende agregó que "nuestra política es no tan solo aumentar las ciclovías, porque si queremos incentivar tenemos que tenerlas conectadas entre sí. Hoy día tenemos varias ciclovías que no están conectadas, tenemos que estandarizarlas porque no están todas iguales, así que tenemos harto por hacer".

Cooperativa Regiones intentó contactar a la administración del edificio, sin embargo, no se logró una respuesta.