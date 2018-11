Fesur abre la puerta al Metro para Concepción y confirma que se actualizarán estudios

Ferrocarriles del Sur (Fesur) no descarta la realización de un Metro para Concepción y confirmó que se actualizarán los estudios ya existentes.

Esto luego que la ministra de Transportes, Gloria Hutt, cerrara la puerta la semana pasada a la posibilidad de construir una línea de este tipo en la capital de la Región del Biobío.

Desde Fesur confirmaron que no hay planes para el corto plazo, pero que sí esperan revisar los estudios realizados en el 2015 y que plantean un proyecto de 5 kilómetros de distancia, partiendo desde la estación de trenes de la ciudad hasta la Universidad del Biobío, pasando por el centro penquista y la emblemática casa de estudios de la Universidad de Concepción (UdeC). El costo sería de 500 millones de dólares.

"Yo creo que aquí hay un tremendo malentendido, un problema semántico. Ni Ferrocarriles ni Fesur ha desestimado el metro como proyecto", aseguró el presidente de Fesur, Víctor Lobos.

"Lo que todas sus autoridades han estado diciendo es que en el corto plazo no tiene ninguna posibilidad de ser abordado como construcción, pero eso no significa que no haya que empezar los estudios o actualizar los que ya hay. Se nos pidió retomar los estudios del metro. Tenemos un estudio del año 2015 que hay que actualizarle y el director de Fesur acordó reanudar esos estudios y eso significa que vamos a trabajar en el metro", agregó.

El estudio habla de una rentabilidad social del 6,7 por ciento, cifra similar a la que tendrá la Línea 7 del Metro de Santiago, que une las comunas de Vitacura y Renca.

"Lo encontramos una señal positiva, es una señal en el sentido correcto. Todos estos grandes temas parten con estudios, porque quiero que la gente dimensione lo titánico de la tarea", aseguró el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Felipe Schlack.

"Es imposible que una tarea de esa magnitud achacársela a un gremio, a una persona, a una autoridad, hay que hacerla entre todos. Por eso esta iniciativa me parece positiva", expresó.