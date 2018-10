Gremio de "minicasinos" lleva a la justicia al senador Alejandro Navarro para que aclare dichos en su contra

El senador Alejandro Navarro deberá argumentar ante la justicia los dichos en que acusa la comisión de graves delitos amparados en el funcionamiento de los denominados "minicasinos", tras un recurso se protección presentado por el gremio.

Héctor Mella, abogado de la Asociación Gremial de Propietarios Responsables, Fabricantes e Importadores de Máquinas Electrónicas (Preme A.G.) dijo que "aquí no hay disculpas, aquí lo que él tiene que hacer es aclarar sus dichos porque vienen otras acciones contra el senador, él imputó delitos, él trató de prostitutas a las trabajadoras, de eso se tiene que hacer responsable y eso se lo tendrá que decir a los magistrados".

Agregó que "él dice que son máquinas de azar, ¿qué peritajes tiene que certifiquen lo que dice?, estamos de acuerdo en la fiscalización y regulación pero no como lo está haciendo (Navarro), no puede denostar, no puede injuriar, no puede calumniar".

Sin notificación

El gremio concurrió durante esta jornada a aportar más antecedentes de los dichos del parlamentario que aboga por eliminar la actividad, sin embargo, la admisibilidad del recurso no ha sido notificada ya que se espera el exhorto de la Corte de Apelaciones de Concepción a la de Valparaíso.

Por ello Navarro no ha sido notificado, aunque consultado al respecto mantuvo que "la Fiscalía de Alta Complejidad está en investigación por la comisión de delitos de la más absoluta gravedad: juego ilegal, lavado de activos, fraude tributario, crimen organizado y por tanto esa investigación debe seguir".

En su defensa agregó que "ha sido de tal impacto esto que los antecedentes han sido entregados al Consejo de Defensa del Estado y creo que estas máquinas hay que prohibirlas, eliminarlas, nada bueno traen para la sociedad".