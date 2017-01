Intendente del Biobío criticó a Piñera por "fin político" de visita a Cañete

El intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó la visita del ex Presidente Sebastián Piñera a la comuna de Cañete para acompañar a la familia de José Retamal, guardia que murió quemado en un atentado incendiario.

Díaz apuntó a una maniobra política de Piñera, aseverando que "yo creo que el fin nunca justifica los medios. Está bien que uno quiera tener un fin político y poner un tema en la agenda pública, pero a veces cuando uno quiere dar testimonio de respeto y de solidaridad con las personas, como el Gobierno ya lo ha hecho, se hace en privado y no tratando de sacar pequeñas ventajas y de utilizar a las personas".

Además, el intendente respondió a las críticas de Piñera sobre las acciones legales presentadas por el Ejecutivo: "Durante la administración del ex Presidente Piñera no se recurrió nunca a la Ley Antiterrorista en la Región del Biobío. En el caso de la administración que a mí me corresponde dirigir, a nombre de la Presidenta Bachelet en la Región del Biobío, hemos presentado 79 querellas", sostuvo.

Piñera realizó una visita sorpresiva este martes a Cañete, en donde calificó el acto como "terrorista" y pidió una mejor reacción por parte del Gobierno.