Joven se estaba comiendo un completo en la calle y fue citado al tribunal

Este martes, el estudiante César Soto, de 23 años, se comía un completo en un carrito que se ubica a las afueras de la Universidad de Concepción, en la calle Edmundo Larenas para ser más precisos.

En medio de su alimentación estudiantil, se le acercó un inspector municipal, según denunció en su cuenta de Twitter. Comprar en ese lugar contraviene una ordenanza municipal que multa a las personas que compran en el comercio ilegal.

"Estaba saliendo de la U y me compré un completo en un carro que hace dos años más o menos se ubica al lado de la facultad donde estudio (pedagogía en inglés), después de comprarlo e irlo comiendo mientras caminaba", contó a Cooperativa.

"Se acerca un inspector municipal a fiscalizarme, alegando que muchas veces han 'hablado' con estos carros pero al parecer ahora se encuentran fiscalizando a los estudiantes que compran. Después me encontré con otro estudiante a quien le había pasado lo mismo", agregó Soto, quien no estaba solo.

"Mi compañera se comió un completo antes que yo y no la fiscalizaron ni la citaron, sólo porque terminó de comerse su completo antes de que el inspector terminara mi fiscalización, lo que deja una sensación de arbitrariedad en el asunto", dijo.

- ¿Qué te parece esta ordenanza?

- Pésima porque durante todo este tiempo he comprado en el mismo lugar y el criterio que usan para fiscalizar es super reprochable, además que el inspector alegó que se ha entregado mucha información de lugares "ambulantes" no autorizados, cuando no ha sido así.

En la capital de la región del BioBío, desde 2016, las multas a quien compre en el comercio ilegal pueden llegar a 227 mil pesos, pudiendo ser cursadas por carabineros o inspectores municipales.

La denuncia: