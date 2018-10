Ministerio de Justicia confirmó que caso Mardoff no es el único: Hay cientos de cuerpos

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que el caso de Sergio Mardoff no es el único de su tipo y, por el contrario, reconoció que hay cientos de cadáveres que están identificados en el Servicio Médico Legal (SML) por sus huellas dactilares pero que estas situaciones no se han comunicado a las familias de los fallecidos.

El caso del joven ha impactado a la Región del Biobío desde donde desapareció el joven en 2005 y cuyo cuerpo -según una denuncia anónima recibida por su familia- llevaría tres años en el SML.

Según el ministro Larraín, "no es posible que eso se oculte a los familiares. Lamentablemente hemos encontrados otros casos de registros dactilares, de nuestros registros históricos, que se está llevando adelante en los últimos cuatro años".

"Hay cientos de casos de personas cuyas huellas han sido identificadas y esa información tampoco se les ha dado a conocer a los familiares. Eso no es aceptable", dijo.

"Así que estamos nosotros investigando esta situación para que en el evento de que haya responsabilidades, hacerlas presentes sean de carácter administrativo o de otra naturaleza, penal por ejemplo, para hacerla sustancial ante quien corresponde", agregó.

Escándalo. A consecuencia del Caso Mardoff en Concepción, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que hoy hay CIENTOS de cuerpos en el Servicio Médico Legal identificados por huella y que no se ha comunicado a las familias. @Cooperativa pic.twitter.com/xEsiNsL36s — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 10, 2018

Familia pide fiscal externo

El padre homónimo de Sergio Mardoff, tras salir de una reunión en la Fiscalía local, reiteró la petición de que un persecutor que no sea de la región tome el caso.

"¿Por qué tanta negligencia? Yo esto lo hago por todas las personas que están sufriendo el mismo caso mío", dijo.

"Era tan simple. La fiscal regional envió a diligencias a Investigaciones, ellos en un rato encontraron más restos e incluso la identificación de mi hijo, extraoficialmente. Por favor, no me torturen más. No torturen más a mi familia", dijo entre lágrimas.