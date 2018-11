Nueva denuncia de negligencia contra SML Concepción por autopsia de niña de dos años

Una nueva denuncia de negligencia afecta al Servicio Médico Legal de Concepción. Fabián Alarcón, padre de Florencia, niña de 2 años que falleció a consecuencia de una presunta obstrucción intestinal en febrero de 2017, afirmó que aún no se conoce el resultado de la autopsia tras más de un año y medio.

Dos meses después de sepultado, el cuerpo de la pequeña debió ser exhumado desde el cementerio de Lota, Región del Biobío, a petición de la Fiscalía. Esto fue "el 17 de mayo de 2017 y a la fecha no hemos obtenido resultado de la exhumación", señaló el afligido progenitor.

Desde esa fecha espera el resultado del análisis, según reclama, el que acorde a averiguaciones realizadas por él mismo no tiene avances debido a que las muestras, según le indicaron en la institución, fueron enviadas a Temuco a la unidad especializada de histología. Sin embargo, el hombre asegura que cuando llamó a ese organismo en La Araucanía obtuvo como respuesta que esos antecedentes jamás han sido derivados desde Concepción.

Fabián Alarcón agregó que "el fiscal mediante oficio ha mandado muchas solicitudes, no le han informado nada. Que los resultados se extraviaron, que no hay sistema, no sé, nosotros estamos en el aire y no sabemos nada de qué fue lo que realmente pasó con mi hija".

La familia mantiene una querella por la eventual negligencia en el diagnóstico de la pequeña al interior del Hospital San José de Coronel, lugar en que tras consultar tres días seguidos por dolores estomacales su hija falleció a consecuencia de que su aparto digestivo se reventó de forma interna.

Consultado el Servicio Médico Legal en Concepción por este caso, resóndió que ya está en contacto con la familia y se encuentra reuniendo los antecedentes para entregárselos al fiscal.