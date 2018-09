Revelan nueva pista de joven desaparecida en Chiguayante

Una nueva pista sobre la joven que desapareció en Chiguayante el pasado 25 de septiembre se conoció durante esta jornada.

Se trata de un conductor de Uber que dice haber trasladado anoche a Tamara Zurita desde el barrio Estación hasta el sector Boca Sur en San Pedro de la Paz.

"Este joven me dijo que la vio, no le llamó la atención primero", confirmó el padre de Tamara, Andrés Zurita. Según el relato, tras conversar con otro conductor del servicio de traslados, empezó a ver fotos de la joven en la red social Instagram. La joven estaba sin lentes y con el pelo liso.

"Me dijo estoy con un 90 por ciento seguro que era ella", agregó el padre de la joven.

Además, el conductor le relató que "esa persona -no sé si era ella o no- estaba como no sé si en efecto del alcohol o de alguna droga o algo, pero no estaba en sus cinco sentidos".

Condiciones climáticas complican la búsqueda

El sistema frontal que afecta la zona ha complicado las labores de búsqueda que pretendía usar el helicóptero de Carabineros y drones que han entregado algunos vecinos de la zona.

Carabineros, Bomberos y la PDI siguen con las labores pero por tierra, usando perros para rastrear en la orilla del Río Biobío.

Según los antecedentes, el pasado martes la joven de 21 años salió de su casa rumbo al consultorio de Pinares y luego fue a leer al sector Parque de Canchas de Tenis en Altos de Chiguayante tras lo cual iba a juntarse con un amigo, cita que nunca se concretó.