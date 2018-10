Seis detenidos y un carabinero herido en protesta de trabajadores en el Biobío

Seis detenidos y un carabinero herido dejaron las intensas protestas de los trabajadores de Pro Empleo que se registraron en la Región del Biobío.

Los manifestantes habían advertido de la radicalización del movimiento porque aseguran que hay una política sistemática que va a acabar con los cupos de los programas de emergencia al no renovar a quienes no pueden seguir trabajando. Dicen que se han perdido cuatro mil cupos.

Durante la jornada, los trabajadores realizaron cortes de caminos y carreteras, además de barricadas en San Pedro de la Paz, Lota, Coronel y prácticamente toda la provincia de Arauco.

Carabineros confirmó 6 personas detenidas en la región del Biobío por manifestaciones de trabajadores Pro Empleo con cortes de ruta e intento de toma de la Gobernación de Arauco. Un policía lesionado, leve @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 5, 2018

Incluso un grupo de manifestantes intentó tomarse la Gobernación de Arauco y se cruzaron frente al vehículo que transportaba a la gobernadora. Ahí se produjo la agresión a un funcionario de Carabineros que resultó con lesiones leves.

Desde el Gobierno condenaron la situación y el intendente del Biobío, Jorge Ulloa, aseguró que "estamos en presencia de manifestaciones que no tienen ninguna razón de ser y no tienen razón de ser más que una provocación puesto que no ha habido ni un solo cambio desde que comenzamos el Gobierno, en relación a esto".

"Quiero reiterar, nosotros como Gobierno no estamos cerrando ni un solo programa. Nosotros no vamos a aceptar que personas que -además con argumentos falsos- estén alterando el orden público", agregó Ulloa.