Alcalde de Curicó ratifica: "Sacaremos a 150 vendedores de la Feria de las Pulgas"

Este martes se realizó una reunión de la mesa de trabajo por el reordenamiento de la Feria de Las Pulgas de Curicó. La cita tuvo lugar en la sede de la Gobernación Provincial, y en ésta se tomaron algunos acuerdos entre la alcaldía y la agrupación de vendedores ambulantes que trabajaba fuera del perímetro establecido, quienes ayer protagonizaron una masiva protesta.

El alcalde Javier Muñoz (DC) defendió la decisión del municipio de reorganizar la feria, basando el mecanismo de intervención en lo que fue originalmente el recinto, según se ha venido explicando y notificando en los últimos días.

Equipo municipal junto a Carabineros realizaron notificación a comerciantes de la feria de las pulgas de Curicó que se encuentran fuera del perímetro autorizado.@JavierMAlcalde dijo que se busca evitar el desborde de comerciantes que han llegado en el último tiempo. pic.twitter.com/Z7rtvVl0q0 — Municipalidad de Curicó (@Muni_Curico) 21 de octubre de 2018

"A los vendedores de otras comunas, que les quede claro que no los vamos a autorizar, por lo que no vengan a perder el tiempo. A los comerciantes que tienen sus locales en el centro y quieran ir a la feria, que no pierdan el tiempo. Vamos a sacar a 150 vendedores de la feria", dijo el jefe comunal.

La autoridad también envió un mensaje a los ambulantes que comercializan fuera del perímetro del recinto de Aguas Negras, tras la protesta de ayer: "Van a quedar 150 cupos al interior de la feria, a los que pueden postular si cumplen con los requisitos".

Gobernadora @macarenaponsp encabeza sesión extraordinaria de mesa de trabajo de Feria de Las Pulgas; participa Alcalde de Curicó @JavierMAlcalde, Carabineros, PDI y dirigentes de feriantes que trabajan fuera del perímetro establecido. @Muni_Curico #CHileLoHacemosTodos pic.twitter.com/Nw0v56kyZT — Gobernación Curicó (@GobernacionCco) 23 de octubre de 2018

La vocera de la nueva agrupación de ambulantes que están fuera del perímetro de la Feria de las Pulgas, Edith Urrutia, señaló que, sin embargo, se llegó a "un consenso".

"Vamos a entregar un catastro de los comerciantes que fuimos notificados para poder postular a un cupo, lo que nos parece justo".

#Maule: Alcalde @Muni_Curico @JavierMAlcalde aseguró que 150 permisos Feria de las Pulgas serán revocados: "a los que sean de otras comunas, no vengan a perder el tiempo. Los que tienen locales en el centro, tampoco", dijo la autoridad y llamó a postular a esos cupos @Cooperativa pic.twitter.com/4ZJUS7FUZU — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 23 de octubre de 2018

Para el fin de semana se espera que cerca de 200 comerciantes no se instalen en el perímetro externo a la Feria de las Pulgas de Curicó, y que comience además el proceso de retiro de los vendedores que están en nómina para dejar el recinto.