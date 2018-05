Caso Licantén: José Navarro dispara contra la Fiscalía ad portas de declarar

Finalizada la reformalización por abuso sexual de la que fue objeto el pasado 18 de mayo en el Tribunal de Garantía de Licantén, José Navarro fue trasladado de vuelta hasta la Cárcel de Rancagua.

El hombre -procesado por el secuestro de una menor, durante febrero, en la comuna maulina- se encuentra en prisión preventiva por el último cargo que se le atribuyó, y que se suma al de sustracción de menores y lesiones graves.

Fue ese mismo día que Navarro decidió escribir una carta dirigida a los medios de comunicación, en la que cuestiona el proceder de los entes persecutores de la investigación, en la antesala de una declaración judicial que realizará ante el Tribunal de Garantía de Licantén en la jornada de este viernes.

"Me enteré por parte de mi familia que personal de la PDI fue a retirar ropa de mi casa, ¿quién me garantiza que la Fiscalía no está jugando sucio?, siendo que el fiscal me reformula hoy (18 de mayo) y hace dos semanas la PDI incautó mi ropa. ¿Por qué la incautaron ahora?, supuestamente ahora encontraron residuos míos después de tres meses justo cuando PDI se lleva mi ropa, ¿a quién está protegiendo la Fiscalía?", cuestionó Navarro desde la cárcel.

Defensor: "La investigación no ha sido transparente"

Es un extracto de la carta de tres carillas donde José Navarro afirma que huye de la familia de la menor, ligada a una red de narcotráfico en la zona, y que tiene a los abuelos maternos y cuatro familiares directos acusados de infracción a la Ley de Drogas y porte ilegal de armas.

"Lo que mi defendido alega es que la investigación no ha sido del todo transparente. Nosotros refutaremos todas las pruebas y presentaremos otras que demostrarán la inocencia de José Navarro en los delitos que se le atribuyen", afirmó el abogado defensor, Jorge Arroyo.

"Sobre el abuso sexual tenemos suspicacias y vamos a realizar pruebas científicas, como también pediremos reconstitución de escena, además de la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario", anticipó el abogado Arroyo.

La declaración judicial de José Navarro se encuentra programada para las 12:00 horas de este viernes en el Juzgado de Garantía de Licantén por la investigación del secuestro de una menor en febrero pasado y que lleva el juez Marcial Taborga.