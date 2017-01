Concejales denunciaron irregularidades en presupuesto de Salud en municipio de Talca

A la Contraloría Regional recurrieron los concejales Sixto González (PC) y Hernando Durán (UDI) asegurando que el presupuesto de Salud para la gestión del año 2017 en la Municipalidad de Talca presenta irregularidades.

Esto provocaría que cualquier proyecto de equipamiento e infraestructura que pudiera presentarse no tendría financiamiento.

"El presupuesto de Salud, que supuestamente estaba aprobado, nunca fue presentado para la aprobación, entonces tuvimos que concurrir a la Contraloría para que nos determine cual es el paso a seguir respecto a un presupuesto que no está aprobado, entonces cualquier cosa que se diga en relación a Salud no sabemos si está financiado o no está financiado", afirmó Sixto González.

"No sabemos si va a regir el presupuesto del año pasado o va a regir lo que presentó el alcalde para que lo estudiáramos sin modificaciones", agregó.

En tanto, el concejal Durán agregó que el presupuesto de Salud no fue presentado en los tiempos que establece la ley y se les dijo que el procedimiento fue efectuado durante la administración municipal anterior.

"Le pedimos hoy día a la Contraloría que se pronuncie porque el presupuesto de Salud y Educación nunca fue aprobado. Esperamos que nos den la respuesta qué va a ocurrir con estos presupuestos, por lo tanto no estaría aprobado en sí el presupuesto municipal", afirmó el concejal gremialista.

De comprobarse estas presuntas irregularidades, los ediles manifestaron que cabe aplicar sumarios internos a los funcionarios que no informaron sobre el proceso dentro de los plazos legales, por lo mismo pidieron a Contraloría que se pronuncie y determine si corresponde o no aplicar estas sanciones.