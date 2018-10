Diputado Lorenzini sobre presupuesto 2019 para el Maule: "El aumento destinado es un chiste"

El diputado DC por la Región del Maule y presidente de la Comisión Hacienda en el parlamento, Pablo Lorenzini, manifestó a Cooperativa su descontento por la Ley de Presupuesto 2019, en la cual se están destinando 70 mil millones de pesos para el Maule, un 1% más del otorgado el año anterior.

"Con los desastres, problemas y cierres de empresa que hemos sufrido evidentemente pensábamos que íbamos a tener un tratamiento diferente como si se dio en la Araucanía, no tengo nada contra ellos, pero somos la región con menos incremento en el país", sostuvo Lorenzini.

El diputado por el Maule, aseguró que "es un presupuesto que yo y varios parlamentarios no vamos a tolerar, es un aumento mínimo, sobretodo pensando en que el próximo año o el 2020 vamos a tener gobernadores regionales electos, estamos pidiendo mas decisión, que en eso si hemos caminado a nivel regional, que no todo se decida en Santiago, pero sin plata no sirve para nada".

Lorenzini además fue enfático en señalar que "si no hay plata en la Región del Maule no habrá plata para La Moneda ni para otros ministerios, yo no estoy disponible para ir a aprobar una gran porrada de millones de dólares para hacer un panamericano en tres o cuatro años más, tengo que preocuparme de mi región".

"Este no es un tema político, ni de Gobierno o oposición, lo mismo hice en mi gobierno pasado cuando logramos conseguir un aumento, esto va más allá. Espero que el Intendente, si está en la Región del Maule, vele por ella y lo converse con el Presidente de la República".

Finalmente, el diputado Pablo Lorenzini afirmó que "un aumento de 700 millones es un chiste, yo por lo menos esperaba un 5%, es decir, 3500 millones más para poder aplacar la falta de empleos, el turismo y actividades distintas a las tradicionales, para mejorar un poco la situación del Maule".