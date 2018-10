Diputado Urrutia sobre ramo obligatorio de DD.HH: "No veo la necesidad da hacer una ley"

El diputado UDI por la Región del Maule, Ignacio Urrutia, habló con Cooperativa sobre el proyecto de ley que propone "Memoria y Derechos Humanos", como ramo obligatorio para los colegios del país.

El pasado jueves, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz (PC), presentó la iniciativa, la cual busca abordar los crímenes cometidos en dictadura y es respaldada por parlamentarios de la DC hasta el Frente Amplio.

"No tengo mayor opinión en el tema, salvo lo que dijo el Ministro del Interior, Andrés Chadwick hace unos días, quien comentó que no era necesario una ley, y que solo basta con implementarlo en los currículos y se acababa todo el problema", apuntó Urrutia.

El parlamentario maulino recalcó que "no veo para qué hacer un tema por ley que no es necesario hacerlo, la leyes están para hacerlas cuando no hay otro mecanismo para poder ejecutar. El ministro lo dejó claro como el agua, es cosa de aplicarlo a las mallas curriculares y se acaba todo el problema".

Finalmente, Urrutia sostuvo que "efectivamente hasta donde yo sé, la mayoría de los ramos que se pasan en los colegios, no son porque las leyes lo dijeron, sino por las mallas que cada ministro ha implementando cada vez que asume uno nuevo".

En tanto, el ex diputado PPD por el Maule, Jorge Tarud, señaló que "un ramo de educación cívica en conjunto con DD.HH me parece muy razonable, porque claramente hay una falencia tremenda que se produjo en la dictadura, por lo tanto, la juventud no sabe hoy que significa cada cargo público, por ejemplo".