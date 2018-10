Experta critica aplicación de plaguicidas tras intoxicación en Río Claro

La investigadora de la Universidad Católica del Maule, María Teresa Muñoz, dio a conocer los resultados del estudio que realizó durante dos años y el cual detectó la presencia de plaguicidas en la orina de niños de comunidades escolares rurales de Talca y San Clemente

La investigación se desarrolló de manera paralela a la intoxicación masiva que afectó a un total de 36 personas, la mayoría niños de la Escuela Odessa en la comuna de Río Claro, Región del Maule.

Tras el hecho, la empresa Agrícola LC Limitada, quedó con sumario sanitario y con la prohibición de aplicar productos químicos en el cultivo de manzanas.

"Esta noticia a nosotros no nos sorprende. Ya veníamos advirtiendo, el hecho de que algunas empresas y agricultores aplican plaguicidas en horarios de clases, lo cual afecta la salud de los niños e influye en su desarrollo, tenemos la evidencia empírica de eso", dijo la profesional UCM.

Muñoz ya había hecho un llamado de atención a nivel país respecto del uso y control de plaguicidas organofosforados en julio de este año, tanto en predios agrícolas como en los hogares de trabajadores.

"Mientras hicimos el estudio en terreno, nos dimos cuenta que hay muchos predios que no cumplen las normativas, no avisan a los colegios, no se ponen las medidas mínimas de seguridad para su aplicación, no se avisa a las poblaciones, entre otras", agrecó la investigadora

Muñoz adelantó que se reunirán con la Seremi de Salud el próximo 25 de octubre para entregar los resultados de la medición efectuada en 2017, quienes adelantaron que utilizarán los antecedentes para fortalecer la fiscalización y tomar medidas específicas respecto a hallazgos encontrados.