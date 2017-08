Hospital de Talca: Mujer acusa negligencia en atención de su hijo de tres meses

Una mujer de la comuna rural de Pelarco denunció que el Hospital Regional de Talca demoró en la atención de su hijo y lo envío a su hogar a pesar de que el lactante padecía del virus sincicial, lo que debió ser diagnosticado en el Cesfam de su comuna

Constanza Rivera aseguró que concurrió al recinto hospitalario con su hijo de tres meses y después de esperar cerca de nueves horas, el menor fue derivado con un cuadro viral al Cesfam de su comuna, donde fue diagnosticado con el virus sincicial.

"Aquí me dijeron que solamente era un cuadro viral y las personas que a mí me atendieron fueron enfermeras, técnicos y simplemente médicos cirujanos. Me derivaron desde el Cesfam porque mi hijo venía con fiebre", aseguró la mujer.

"Mi hijo prácticamente parecía un bulto, no se movía, no hacia nada, tenía que estar con nebulización. Aquí le hicieron nebulización y el niño estaba bien, pero a las dos horas después, si no fuera por la gente que conocí que me ayudó con el medio de trasporte y al alcalde, yo estaría contando otra historia", afirmó la madre del lactante.

Alcalde de Pelarco criticó funcionamiento del Hospital Regional

Frente a esta denuncia, el alcalde de Pelarco, Bernardo Vázquez, criticó el funcionamiento del Hospital Regional de Talca y reveló que "las propias ambulancias que vienen de comunas rurales quedan para que los pacientes puedan quedarse en las camillas porque hoy ni siquiera camillas tiene el Hospital Regional".

"Hoy se evitó que una guagua de tres meses falleciera, pero no queremos que estas cosas sucedan. Si efectivamente el Servicio de Salud tiene como mandato tener al menos seis o siete profesionales expertos, sobre todo en Pediatría y sobre todo en época fuerte de frío, obviamente que necesitamos que eso se cumpla y lamentablemente el Hospital no lo está cumpliendo", agregó.

Ante la denuncia del jefe comunal, la subdirectora médica del recinto asistencial, Teresa Brito, aseguró lamentar el haberse "enterado por la prensa de los reparos que hace el señor Vázquez en relación a la atención que se brinda a los pacientes rurales".

"Yo habría esperado de una autoridad de su envergadura que se hubiese dirigido a esta dirección a presentar sus observaciones con el ánimo de mejorar la atención de los usuarios", agregó.

La subdirectora aclaró que el Hospital de Talca no discrimina a los pacientes de las comunas rurales y que para los efectos de niveles de gravedad se realiza una categorización previa que determina a quien se le atiende primero y quienes deben esperar.