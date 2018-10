Justicia admitió querella criminal por caso de bullying en colegio de Pelarco

El Tribunal de Garantía de Talca admitió la querella criminal que presentó el padre de un niño de 12 años quien acusa ser víctima de bullying en un colegio municipal de Pelarco, en la Región del Maule.

La acción judicial, presentada contra la Escuela Hernán Ciudad Inostroza, denuncia que el menor sufrió abusos sicólogicos y físicos por parte de dos compañeros, situación de la que estarían al tanto el director del establecimiento, Héctor Lavín, y el encargado de Convivencia Escolar, Pablo Morales.

Incluso, según relató el menor, tanto Morales como Lavín también le hicieron bullying al estudiante.

El texto de la querella cuenta el relato que el menor realizó al sicólogo Andrés Barros para elaborar el informe sicológico. Allí, el estudiante cuenta que dio cuenta de los hechos a Morales, sin embargo, "él no hace nada. La otra vez hizo una actividad en la que los demás tenían que poner algo de mí y eso me hizo sentir muy mal".

"Él no comprende todo lo mal que yo me siento y no hace nada", relató el estudiante de sexto básico quien agregó que "el director la otra vez me dijo que yo valía menos que una planta que pisé sin querer, y lo hizo delante de otros niños y eso me hizo sentir muy mal porque no lo dijo de buena manera. En ese colegio nadie hace nada por ayudar a los niños cuando tiene un problema, por eso estoy muy preocupado y quiero no ir más a ese colegio", según consta en la querella.

Al respecto, el abogado Fernando Leal expuso que "hemos puesto una querella en contra de quienes resulten responsables por el bullyng que ha sufrido el menor durante tanto tiempo y sin que se hayan tomado las medidas correctivas por parte de las autoridades del establecimiento".