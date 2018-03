Académica: Hay que bajar las expectativas a los bolivianos si ganan en La Haya

Revisa el Minuto a Minuto de la primera jornada

La profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción e integrante del Comité Asesor de Cancillería por la demanda de Bolivia, Paulina Astroza, aseguró en Cooperativa que se deben bajar las expectativas a los bolivianos en caso de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) les dé la razón.

Tras la primera jornada de alegatos orales -donde Bolivia reclama que Chile "regrese a la mesa de negociación de buena fe" y trate su eventual "acceso al mar"- la abogada sostuvo, en convesación con La Historia es Nuestra, que "hay que bajar un poco las expectativas en relación a los bolivianos en el evento que ellos ganaran".

La analista explicó que "desde el primer documento, que es la demanda o la solicitud que presenta Bolivia, que es con lo que se inicia el juicio, ellos dicen que lo que están demandando a la Corte es que declare que Chile tiene una obligación de negociar un acceso totalmente soberano al mar; en segundo lugar, que Chile no lo ha cumplido, y que la Corte obligue a Chile a negociar de buena fe, de manera pronta y en un plazo razonable, de forma efectiva, esta salida al mar".

Sin embargo, aclaró que la Corte de La Haya ya explicó no puede determinar el resultado de la negociación: "En el evento que yo (la Corte) reconozca que Chile tiene esta obligación de negociar, no es competencia de esta Corte -señala ella- determinar el resultado al cual debe llegarse en esa negociación", puesto que "ese resultado va a estar determinado por la voluntad de ambas partes", indicó.

En concreto, en el caso que la Corte de La Haya dé la razón a Bolivia, Astroza sostuvo que "tendríamos que sentarnos a negociar de buena fe -de ambas partes- y el acuerdo al que lleguemos, si es que llegamos, porque en las negociaciones nadie te dice que estás obligado a llegar a un resultado cuando tú negocias (...) si llegamos a resultado, va a ser por el acuerdo de ambas partes".

"Si no hay acuerdo de ambas partes, a pesar de haberse sentado a negociar, de haberlo hecho de buena fe, pero finalmente no llegamos a ese punto de equilibrio en que ambos ceden un poco y quedan contentos, si no se llega a eso, la obligación se cumplió y no se llegó al resultado", sentenció.