Agente Grossman cerró alegatos en La Haya: "Bolivia no está encarcelada por Chile"

Minuto a minuto: Chile cierra alegatos ante La Haya por demanda marítima

El agente de Chile para la demanda marítima boliviana, Claudio Grossman, fue el encargado de cerrar, este miércoles, la etapa oral del juicio en la Corte Internacional de La Haya.

Grossman comenzó su intervención señalando, ante los magistrados, que "Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión", y recordó que también "ha presentado a Chile como el que asfixia a Bolivia, como el carcelero de la población boliviana".

Agente Claudio Grossman: “Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión...Chile🇨🇱 rechaza categóricamente estas falsas caracterizaciones” #ChileEnLaHaya pic.twitter.com/37eQNS2RMf — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 28 de marzo de 2018

El abogado experto en derecho internacional aludió de este modo a la presentación que hizo hace dos días la jurista francesa Monique Chemillier-Gendreau, miembro de la contraparte, quien, con una afilada retórica, argumentó que "al enclaustrar a Bolivia en medio del continente, (...) Chile asume el personaje de un carcelero de un pueblo cautivo".

Grossman ocupó el alegato de cierre para desmentir a la abogada francesa Monique Chemillier-Gendreau, quien llamó "carcelero" a Chile. (Foto: ABI)

"Chile rechaza estas falsas caracterizaciones y recuerda que ha sido Bolivia quien ha llevado a Chile ante la Corte. No se puede hablar de asfixia (...) No hay muro entre Chile y Bolivia, no hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico; no hay muros tampoco entre Bolivia y sus otros vecinos: Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay", señaló Grossman.

"Bolivia no está encarcelada; desde luego no está encarcelada por Chile. Yo sé cómo son las cárceles y esto no es una cárcel. Estas palabras nos ofenden nacional, profesional y personalmente", dijo enfático el agente, que acusó una "distorsión de Bolivia", mientras que definió al nuestro como "un país diverso y una de las sociedades más abiertas de América Latina".

Agente Claudio Grossman al finalizar alegatos orales de #ChileEnLaHaya se refiere a la acusación de Chile🇨🇱 como “carcelero”: “Estas palabras nos ofenden nacional, profesional y personalmente” pic.twitter.com/UKS6qXfVnH — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 28 de marzo de 2018

"Chile no tiene la llave para el desarrollo de Bolivia"

Claudio Grossman respondió también a las alusiones reiteradas de Bolivia respecto al atraso y perjuicio económico y social que supone su falta acceso soberano al mar.

"Bolivia es un tercio más grande que Chile continental y un país rico en recursos naturales, que tiene acceso al Océano Pacífico a través de Chile y de Perú, y acceso al Atlántico a través de aguas y puertos de sus países vecinos" (...) En la actualidad Bolivia tiene una de las tasas de crecimiento de Producto Interno Bruto más elevadas de los países latinoamericanos", indicó.

Con este reclamo, sostuvo el agente, Bolivia "insiste de manera falaz en cuestiones externas, culpando a otros, para distraer la atención" de las debilidades internas de su organización democrática y de sus instituciones nacionales.

"Bolivia ha dicho que Chile tiene la llave para el desarrollo de Bolivia, pero Chile no tiene la llave", subrayó Grossman, y puso sobre la mesa que sólo en los últimos 10 años "Chile ha invertido más de 250 millones de dólares para facilitar el libre tránsito de Bolivia, en base al Tratado de 1904".

Esto demuestra que "Chile va mucho más allá de lo que exige el Tratado de 1904", explicó.

"No hay y nunca hubo obligación de negociar"

"Como hemos mostrado en la primera ronda y hoy", continuó Grossman en su alegato de cierre, "no hay ni hubo nunca ninguna obligación jurídica que fuerce a Chile a negociar acceso soberano al mar para Bolivia: ni de conducta ni de resultado".

"La demanda de Bolivia busca un resultado y (de acogerse) sería vinculante hasta que Bolivia se declare satisfecha. Con este argumento desenmascarado, lo que Bolivia esgrime es que tiene un derecho a territorio chileno (...) El lunes Bolivia mostró una imagen con el título 'Costa propuesta para Bolivia' en territorio chileno, donde viven y trabajan miles de familias chilenas, incluyendo aymaras, indígenas chilenos... No se trata de una zona fronteriza desierta, sino de una región poblada, diversa y productiva", explicó el abogado ante los miembros de la Corte de Naciones Unidas.

El agente afirmó que Chile no tiene y nunca ha tenido obligación de negociar con Bolivia, menos con un resultado previamente definido. (Foto: ATON)

Sobre la OEA

Grossman también desmintió que las resoluciones de la Organización de Estados Americanos sean jurídicamente vinculantes para los países miembros, y negó que las que hacen alusión al asunto marítimo demuestren que se trata de un tema de "interés hemisférico continuo" hasta la actualidad.

"La OEA abordó la cuestión de las aspiraciones de Bolivia entre 1979 y 1989. Lo que entonces ocurrió no ha continuado en las tres décadas siguientes. No hubo resoluciones de la Asamblea General (de la OEA) antes de 1979 y tampoco ha habido resoluciones sobre esta cuestión después de 1989. A pesar de lo que Bolivia ha dicho aquí, la OEA no considera que las aspiraciones de Bolivia sean una cuestión de interés hemisférico continuo (...) Bolivia sabe que no tiene apoyo", enfatizó.

"Que se desestime toda la demanda"

El agente Grossman culminó recordando que "los letrados de Bolivia retaron a la Corte a que 'no quedaran impotentes y sin rumbo', y que resolvieran lo que –Bolivia reclama- es una injusticia histórica, pero aquí estamos en una corte de justicia, (...) que se ocupa de la aplicación del derecho internacional".

"La República de Chile solicita respetuosamente a la Corte que desestime todas las demandas del Estado Plurinacional de Bolivia", finalizó.

"Bolivia lanza bengalas para distraer"

Los expositores de Chile en esta jornada de dúplicas orales fueron el estadounidense Harold Koh, el francés Jean-Marc Thouvenin, el británico Samuel Wordsworth, la argentina Mónica Pinto, el inglés Daniel Bethlehem y el mencionado Claudio Grossman.

Bethlehem -el último abogado internacional en hablar a nombre nuestro país- sintetizó y recapituló los principales argumentos de Chile y, a la vez, se encargó de responder a varios de los planteamientos que hizo el equipo boliviano durante su réplica oral del lunes. Al hacerlo ocupó un tono claro y frontal, que no escatimó en el uso de metáforas y calificativos.

El jurista aseguró que, en su causa, Bolivia "dispara bengalas en todas direcciones para distraer la atención de los asuntos auténticos". Puso como ejemplo de esto el que la ya mencionada profesora Chemillier-Gendreau señalara que "Chile era el carcelero del pueblo boliviano"; lo que calificó como una visión de la historia "parcial e interesada".

"Bolivia se ha alejado progresivamente del derecho, hay una irrealidad sistemática de lo que dice Bolivia", aseguró el abogado inglés Daniel Bethlehem.

"Irrealidad sistemática

"Chile no se avergüenza de fundamentarse en el derecho", afirmó Bethlehem, y contrastó esta actitud con la de Bolivia, que -aseguró- ha expuesto "histrionismo, y no derecho" ante la Corte.

"Bolivia se ha alejado progresivamente del derecho (...) Bolivia una y otra vez inventa sobre la marcha; su causa es irreconocible, pide a la Corte que concluya el análisis que ellos no han hecho (...) Bolivia remite a documentos que rara vez les presenta (a los jueces)", fueron algunos de los conceptos de Bethlehem, quien incluso habló sobre la "irrealidad sistemática de lo que dice Bolivia".

"Cero más cero más cero es igual a cero", dijo hacia el final, para negar la teoría boliviana sobre la "acumulación" de compromisos que habrían creado la obligación chilena de negociar un acceso soberano al mar.

"Ultimátums y tuits" de Evo Morales

"Hoy Chile ya no recibe cartas oficiales de Bolivia sobre el tema de acceso soberano, (...) más bien lo que Chile reciben son ultimátums de Bolivia, en los que se hace un llamamiento a las negociaciones con condiciones, como la misiva del presidente (Evo) Morales del 17 de febrero de 2011, donde exigía que Chile presentara una propuesta marítima para su negociación antes del 23 de marzo de 2011 (...) Hoy Bolivia se comunica con Chile mediante los tuits de su presidente; incluso durante estas actuaciones", expuso Bethlehem en uno de los momentos más llamativos de su presentación.

El letrado citó y puso en pantalla el mensaje que publicó en Twitter Evo Morales el pasado 19 de marzo, mismo día en que comenzó la etapa oral del juicio, donde aseveró que "Antofagasta fue, es y será territorio bolivianano".

La CIJ, en el fallo sobre controversia Perú y Chile, determinó el 27/01/2014 que “al momento de su independencia, Perú y Chile, no eran estados vecinos, porque entre los dos países se encontraba Charcas”, y desde 1825 es Bolivia. Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 19 de marzo de 2018

"Esto no se corresponde con la proyección exterior de buena fe", advirtió el inglés, e hizo presente que "en estos tiempos de tuits presidenciales en medio de actuaciones jurídicas ante la Corte (...) Bolivia tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos".

Puedes revivir a continuación la ronda completa de alegatos: